Após fiasco de 2024, Lula grava vídeo e desiste de atos do Dia do Trabalhador

Brasil - Em 2024, na comemoração do 1º de Maio, comprovando a baixa popularidade pessoal e a desaprovação do seu governo, o presidente Lula discursou para “exatas” 1.635 pessoas reunidas no estacionamento da Arena do Corinthians, em São Paulo, de acordo com o “Monitor do Debate Político”, da USP (Universidade de São Paulo), com base em imagens aéreas que mostraram um evento vazio. O evento fracassado foi programado também para promover Guilherme Boulos (PSOL), que disputava a Prefeitura de São Paulo, aumentando o eco do vexame.

Naquele dia, Lula reclamou. “O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar”, disse Lula para a plateia e os dirigentes sindicais encarregados do evento. Nem as atrações musicais contratadas foram capazes de atrair o público.

Neste ano, em que a desaprovação de Lula segue crescendo, o presidente desistiu de comparar aos atos programados pelas centrais sindicais e apenas gravou um vídeo que foi distribuído para os sindicatos e militantes alinhados com a esquerda. Ainda na terça-feira (29), Lula se reuniu à porta fechadas com líderes das centrais sindicais que tentaram convencer o presidente a participar do ato em São Paulo. No encontro, que durou cerca de três horas, de acordo com informações da CNN Brasil.

O medo de falar para plateias vazias foi decisivo para Lula, de forma inédita, não participar dos atos do Dia do Trabalhador no seu berço político. Em declaração à Folha de São Paulo, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), que já presidiu a CUT em São Paulo, disse que “não é bom pegar uma figura do tamanho do presidente e levá-lo a um ato esvaziado”.