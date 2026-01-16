Brasil - O senador Sergio Moro procurou o governador Ratinho Júnior em busca de apoio para disputar o governo do Paraná. O encontro ocorreu após um evento no Palácio Iguaçu. Ratinho afirmou que não há clima político para o PSD apoiar a candidatura. Segundo o governador, Moro fez oposição ao partido em cidades estratégicas em 2024. Pesou ainda o veto do senador ao apoio do União Brasil ao candidato do governo em Curitiba. Os episódios inviabilizaram qualquer aliança entre os dois.

Sucessão indefinida

O candidato governista ao Palácio Iguaçu só será anunciado após consultas ao vice-governador Darci Piana, prefeitos e representantes da sociedade civil. A afirmação foi feita pelo governador Ratinho Junior, em Curitiba. Segundo ele, ainda não há data para o início das conversas. Atualmente, quatro nomes disputam a indicação: Alexandre Curi, Guto Silva, Darci Piana e Rafael Greca. Outros secretários também já manifestaram interesse na disputa.

Apoio relativizado

O senador Flávio Bolsonaro afirmou que não pretende cobrar apoio de aliados à sua pré-candidatura à Presidência. A declaração foi feita nesta quinta-feira (15), após visita a Jair Bolsonaro na PF, em Brasília. Flávio também minimizou publicação de Michelle Bolsonaro envolvendo Tarcísio de Freitas. Segundo ele, cada aliado tem seu próprio tempo político. O senador disse que não fará exigências durante o processo eleitoral.

Pedido protocolado

Senadores bolsonaristas protocolaram pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli no Senado. O documento é assinado por Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão. A denúncia foi encaminhada ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O foco é a atuação de Toffoli no caso Banco Master, apontada como conflito de interesses. Também pesa viagem do ministro ao Peru em avião particular com advogado ligado ao caso.

Dívidas honradas

A União pagou R$ 11,08 bilhões em dívidas garantidas de Estados e municípios em 2025. Os dados constam no relatório mensal da Secretaria do Tesouro Nacional. Os valores referem-se a operações de crédito inadimplidas. O governo federal assumiu os pagamentos como garantidor. A maior parte envolve Estados integrantes do Regime de Recuperação Fiscal.

Posse no TRE

O advogado Everton Menengola toma posse como juiz titular do TRE do Paraná no próximo dia 21. A cerimônia será realizada às 17h, em Curitiba. Na mesma solenidade, Paulo Ferraz assume como juiz substituto. Ambos foram nomeados pelo presidente Lula em dezembro. Menengola ocupará a vaga deixada por Júlio Jacob, ao fim do mandato.

Falhas na saúde

O Tribunal de Contas do Paraná determinou que o município de Céu Azul adote medidas para evitar novas irregularidades na contratação de médicos. Fiscalização apontou terceirização ilegal de serviços básicos de saúde entre 2009 e 2020 e registro contábil inadequado dessas despesas. Apesar de reconhecer a prestação dos serviços, o TCE-PR entendeu que houve violação à legislação vigente. O município deverá corrigir a contabilização futura e buscar a contratação direta de médicos por concurso público.

Assuntos