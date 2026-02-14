Cascavel e Paraná - A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou o início da cobrança eletrônica de pedágio em novos trechos do Oeste e Sudoeste do Paraná. A decisão contempla a implantação do sistema free flow nos municípios de Lindoeste (BR-163), Ampére (PR-182) e Pato Branco (PR-280), sob responsabilidade da concessionária EPR Iguaçu.

Com a autorização publicada, as três novas praças eletrônicas poderão iniciar a cobrança após os trâmites finais operacionais. O sistema dispensa cabines físicas e cancelas, permitindo que os veículos trafeguem sem parada obrigatória. A identificação ocorre por pórticos equipados com câmeras e sensores que fazem a leitura da placa ou da TAG eletrônica instalada no veículo.

Segundo a ANTT, antes da liberação foram realizados mais de 30 dias de inspeções, auditorias e testes para verificar o cumprimento dos requisitos técnicos, ambientais e de segurança previstos em contrato.

Reajuste de 10,87%

A agência também confirmou o reajuste tarifário de 10,87%, conforme o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e as regras contratuais. Com isso, a tarifa média para veículos de passeio passa de R$ 14,40 para R$ 16,00 nos trechos efetivamente duplicados, como em Lindoeste.

Um dos pontos que mais geram debate é a instalação do pedágio eletrônico na BR-163, rodovia estratégica para o escoamento da produção agrícola do Oeste e do Sudoeste do Paraná. O pórtico já está instalado entre Lindoeste e Santa Lúcia. No entanto, o trecho entre Cascavel e Marmelândia (distrito de Realeza) ainda possui cerca de 17 quilômetros sem duplicação, de um total de 74 quilômetros previstos no projeto iniciado em 2014.

A duplicação da BR-163 é uma das obras mais emblemáticas do Estado, marcada por atrasos ao longo da última década. Com a concessão do chamado Lote 6 à iniciativa privada, a conclusão definitiva passou à EPR Iguaçu. Segundo a concessionária, os trechos remanescentes devem ser finalizados a partir do quarto ano de concessão, com entrega prevista por volta de 2029.

Investimentos e estrutura

A EPR Iguaçu é responsável por cerca de 660 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná, incluindo trechos das BRs 277 e 163 e das PRs 182, 483, 180, 280 e 158. O contrato prevê, até o nono ano, aproximadamente 460 quilômetros de duplicações, além da construção de viadutos, passarelas, vias marginais e faixas adicionais.