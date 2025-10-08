Paraná - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, deverá dar início, nos próximos meses, à implantação do Free Flow, sistema de pedágio totalmente eletrônico, sem cancelas. A autorização para o início das atividades foi concedida pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), e os primeiros pórticos serão instalados nos próximos meses.



O modelo de pedágio eletrônico por pórtico substitui as tradicionais praças físicas, permitindo que a cobrança seja feita automaticamente quando o veículo passa por estruturas equipadas com câmeras e sensores.



“O pedágio eletrônico traz ganhos importantes para a segurança viária e o conforto dos usuários. Ele garante maior fluidez no tráfego, porque não há necessidade de paradas, e a cobrança é feita de forma automatizada”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Sílvio Caldas.



O diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira, destaca que a iniciativa está alinhada às principais tendências de inovação em mobilidade rodoviária no mundo. “Esse formato amplia a mobilidade, traz sustentabilidade e economia aos motoristas e reforça nosso compromisso com a modernização da malha viária, oferecendo a melhor experiência possível aos usuários”, afirma.

Novos pórticos



Serão instalados três pórticos, substituindo três praças de pedágio que deveriam ser instaladas nesses locais. As cidades que terão cobrança por Free Flow serão: Lindoeste, na BR-163; entre Pato Branco e Vitorino, na PR-280; e Ampére, na PR-182.

Esses locais já estavam previstos contratualmente para receber praças de pedágio convencionais, mas agora farão parte do novo modelo de arrecadação, sem a necessidade de estruturas físicas. As tarifas seguem os valores estabelecidos no contrato de concessão.

Como funciona?



O sistema de pedágio eletrônico é baseado em equipamentos de monitoramento e sensores que identificam 100% das passagens de veículos, seja por meio de TAGs eletrônicas instaladas no para-brisa, seja pela leitura automática da placa.

Os sensores registram informações como altura, largura, comprimento e número de eixos do veículo, garantindo a cobrança correta e automatizada. O motorista trafega normalmente, sem precisar reduzir a velocidade.