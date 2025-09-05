Anistia: Oposição trabalha por Bolsonaro “elegível” em 2026; Senado articula versão 'light'

Brasília - O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) iniciado nesta semana tem intensificado as articulações políticas em torno do PL da Anistia no Congresso Nacional. A oposição na Câmara dos Deputados, com o reforço do Centrão, avança com uma proposta ampla, enquanto no Senado, Davi Alcolumbre negocia uma versão mais branda com ministros do STF.

A oposição na Câmara, liderada pelo trabalha com o objetivo de perdoar os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e, crucialmente, restabelecer a elegibilidade de Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. A proposta em discussão é abrangente, visando beneficiar todos os investigados, processados ou condenados por condutas consideradas antidemocráticas a partir de 14 de março de 2019, data de instauração do Inquérito das Fake News no STF.

Para Bolsonaro, o texto prevê o afastamento de todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral, permitindo-lhe disputar a Presidência.

“DE 230 A 330”

O projeto ganhou novo fôlego com o apoio de partidos do Centrão. PL, Republicanos, União Brasil e PP já sinalizam apoio, com expectativa de adesão do PSD. Cálculos internos do União Brasil estimam um apoio de 320 a 330 parlamentares. A decisão do União Brasil e do PP de desembarcar oficialmente do governo Lula, anunciada após conversas com os ministros do Turismo e do Esporte, é vista como um reforço significativo para a articulação pró-anistia.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), tem sido uma figura central nessa movimentação, articulando intensamente em Brasília. Sua presença é considerada estratégica devido à sua influência no Republicanos, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que detém a responsabilidade pela pauta. Tarcísio, um aliado fiel de Bolsonaro, conversou com Motta e o presidente de seu partido, Marcos Pereira, sobre o tema. A aprovação da anistia seria um “capital político extraordinário” para Tarcísio, demonstrando grande capacidade política e fortalecendo sua posição para 2026.

Embora Hugo Motta tenha inicialmente negado a possibilidade de votação imediata, ele deixou a porta aberta para o tema após o julgamento no Supremo e, mais recentemente, sinalizou aos líderes partidários que o assunto “precisaria ser enfrentado em algum momento”. A oposição espera que a votação ocorra após a conclusão do julgamento de Bolsonaro no STF, possivelmente na semana de 15 de setembro.

A base governista, contudo, resiste veementemente ao projeto, classificando-o como uma interferência nos trâmites do judiciário e uma medida inconstitucional. O próprio presidente Lula já expressou que a anistia para o 8 de janeiro corre o risco de ser aprovada se for pautada no Congresso, destacando a força da extrema-direita na Casa.