Anistia: Oposição reage e pressiona relator contra “dosimetria de pena”

Brasil - A reunião entre o relator do Projeto de Lei da Anistia, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), e a bancada do PL, ontem (23) terminou sem avanço e com novo impasse. O parlamentar escolhido para conduzir o texto reafirmou que sua proposta não contemplará uma anistia ampla aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, mas sim a revisão das penas — o que ele chama de “PL da Dosimetria”. A posição irritou a oposição, que cobra o perdão total e acusa o relator de agir sob influência do STF (Supremo Tribunal Federal).

O líder da Oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), criticou duramente a falta de um texto consolidado. “Fiquei surpreso. O relator não tem texto. Disse que vai construir ainda. Mas a ideia deles é reduzir anos de condenação em alguns crimes. Isso não atende. Se há projeto inconstitucional, é o da dosimetria. A anistia não é inconstitucional, já tivemos dezenas delas”, afirmou.

Segundo Zucco, um levantamento feito pela oposição junto a familiares de presos mostra que 81% rejeitam qualquer redução de pena e aceitam apenas a anistia. O PL defende que a urgência aprovada na semana passada no plenário, com 311 votos favoráveis, diz respeito a um projeto de perdão, não a uma revisão das condenações.

“Não serve”

A deputada Caroline de Toni (PL-SC) foi categórica: “Um projeto que não seja amplo, geral e irrestrito não serve. A Câmara aprovou urgência para discutir anistia, não uma manobra de dosimetria”. Já o vice-líder da oposição, Ubiratan Sanderson (PL-RS), acusou Paulinho de atuar alinhado a ministros do Supremo, em especial Alexandre de Moraes. “Ele foi escolhido a dedo para apresentar um disfarce. A dosimetria é competência do Judiciário. A anistia é competência do Congresso. Votaremos contra esse embuste”, declarou.

Michel Temer

A resistência do relator ganhou contornos mais complexos com a entrada do ex-presidente Michel Temer como articulador político e jurídico. Foi Temer quem sugeriu a Paulinho da Força o rótulo de “PL da Dosimetria das Penas”, numa tentativa de reduzir o desgaste com o STF, que já sinalizou não reconhecer validade constitucional em uma anistia ampla para crimes contra o Estado Democrático de Direito.