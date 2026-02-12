Cascavel e Paraná - Uma região Oeste fortalecida e planejada em longo prazo, integrando diversos setores da sociedade. Esse é o objetivo do “Manifesto Ambição Regional: Pela Liderança Global em Conhecimento e Tecnologia Agregada às Proteínas”, iniciativa do POD (Programa de Desenvolvimento do Oeste do Paraná) que busca impulsionar o avanço econômico e sustentável do território até 2040. O governador em exercício, Darci Piana, e lideranças de entidades do Oeste assinaram ontem (11), durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel, o documento.

Piana destacou a série de investimentos realizados pelo Governo do Estado, incluindo a região Oeste. “São mais de três mil quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada, sendo que a BR-277 será totalmente duplicada, facilitando o escoamento da produção do Oeste até o Porto de Paranaguá. Temos ainda a pavimentação de 389 estradas rurais de uma só vez, no maior programa do tipo no mundo”, disse.

“Devemos juntar todo esse esforço também com outros parceiros. Vamos unir o que já foi feito, que é motivo de orgulho para o Paraná, com aquilo que o POD propõe, integrando o que já está sendo realizado com aquilo que precisa ser organizado, alinhado ao governo, e lutar todos juntos por um Paraná melhor”, complementou. “Tenho certeza de que todos nós vamos sair ganhando: quem produz, quem inova e o governo, dando suporte a tudo isso.”

Longo prazo

O manifesto busca mobilizar instituições e a sociedade do Oeste do Paraná para transformar a vocação produtiva de alimentos em liderança global nas áreas do conhecimento e da tecnologia agregada às proteínas, promovendo desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, com horizonte estratégico de 14 anos. A proposta reúne lideranças públicas, privadas, acadêmicas e sociais para atuação integrada e contínua.

O documento ressalta a capacidade produtiva regional. “Somos uma das maiores regiões produtoras e exportadoras de proteína do mundo, com cadeia produtiva forte, cooperativismo e associativismo, base econômica sólida no agronegócio, universidades, parques tecnológicos, ecossistema de inovação e uma governança multissetorial consolidada pelo POD. A Ambição Regional não nasce do zero, ela nasce daquilo que já somos e da convicção de que podemos ir além”, defende o texto.