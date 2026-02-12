Cascavel e Paraná - Uma região Oeste fortalecida e planejada em longo prazo, integrando diversos setores da sociedade. Esse é o objetivo do “Manifesto Ambição Regional: Pela Liderança Global em Conhecimento e Tecnologia Agregada às Proteínas”, iniciativa do POD (Programa de Desenvolvimento do Oeste do Paraná) que busca impulsionar o avanço econômico e sustentável do território até 2040. O governador em exercício, Darci Piana, e lideranças de entidades do Oeste assinaram ontem (11), durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel, o documento.
Piana destacou a série de investimentos realizados pelo Governo do Estado, incluindo a região Oeste. “São mais de três mil quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada, sendo que a BR-277 será totalmente duplicada, facilitando o escoamento da produção do Oeste até o Porto de Paranaguá. Temos ainda a pavimentação de 389 estradas rurais de uma só vez, no maior programa do tipo no mundo”, disse.
“Devemos juntar todo esse esforço também com outros parceiros. Vamos unir o que já foi feito, que é motivo de orgulho para o Paraná, com aquilo que o POD propõe, integrando o que já está sendo realizado com aquilo que precisa ser organizado, alinhado ao governo, e lutar todos juntos por um Paraná melhor”, complementou. “Tenho certeza de que todos nós vamos sair ganhando: quem produz, quem inova e o governo, dando suporte a tudo isso.”
Longo prazo
O manifesto busca mobilizar instituições e a sociedade do Oeste do Paraná para transformar a vocação produtiva de alimentos em liderança global nas áreas do conhecimento e da tecnologia agregada às proteínas, promovendo desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, com horizonte estratégico de 14 anos. A proposta reúne lideranças públicas, privadas, acadêmicas e sociais para atuação integrada e contínua.
O documento ressalta a capacidade produtiva regional. “Somos uma das maiores regiões produtoras e exportadoras de proteína do mundo, com cadeia produtiva forte, cooperativismo e associativismo, base econômica sólida no agronegócio, universidades, parques tecnológicos, ecossistema de inovação e uma governança multissetorial consolidada pelo POD. A Ambição Regional não nasce do zero, ela nasce daquilo que já somos e da convicção de que podemos ir além”, defende o texto.
Para atingir esse objetivo, são definidos três passos: estruturação consolidada até 2028, com criação das bases de governança; expansão e reconhecimento global entre 2029 e 2033, ampliando valor agregado e projeção internacional; e liderança global consolidada de 2033 a 2040, alcançando posição mundial em conhecimento e tecnologia aplicada às proteínas.
Caminho pela Inovação
O presidente do POD, Alci Rotta Junior, destacou que a iniciativa se inspira em modelos internacionais de sucesso. “Essa ambição de tornar o Oeste do Paraná líder global em conhecimento e tecnologia agregados à proteína vem sendo debatida há cerca de três anos. Ela nasceu após uma missão técnica em Israel, um território muito parecido com o nosso em idade e em extensão e que tem 17 vezes mais PIB do que nós, que já somos diferenciados em relação a outras regiões do Brasil”, afirmou.
“Entendemos que foi por meio da inovação, da educação e da tecnologia que Israel avançou, e é com base nisso que estamos dando este primeiro passo e construindo a nossa missão, que é um sonho mais alto. Sabemos da nossa vocação na produção de proteínas e queremos agregar a ela inovação e tecnologia”, acrescentou.
Parceiro do POD, o Sebrae/PR contribuiu para a formação das câmaras técnicas e para a elaboração do manifesto. “Quando foi tomada a decisão de adotar esse novo planejamento, ficou claro que ele precisa ser mais do que regional, precisa ter uma visão maior, estratégica. É isso que se quer agora. É muito mais do que produzir frango e vender frango, é pegar essa liderança na produção e transformá-la em uma estratégia nacional e internacional”, avaliou o diretor-superintendente Vitor Roberto Tioqueta.
Governança Regional
Criado em 2014 como ação de Governança Territorial Regional, o POD busca promover o desenvolvimento econômico sustentável do Oeste do Paraná por meio da sinergia institucional e da integração de iniciativas, projetos e ações. O programa reúne 60 instituições públicas e privadas e conta com nove câmaras técnicas que discutem temas como sanidade agropecuária, energia e sustentabilidade, infraestrutura e logística, educação e pequenos negócios.