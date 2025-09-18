Alexandre Curi: “Sou pré-candidato ao Governo em 2026”

Paraná - Rompendo com a lógica tradicional da política, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, adota uma postura clara e direta: “Sou pré-candidato a governador em 2026”.
Em entrevista recente à rádio Banda B, Curi não deixou margem para dúvidas e afirmou sua intenção sem rodeios — como é de seu estilo: direto ao ponto. “Sei que muitos políticos dizem que ainda é cedo para falar em candidatura, que não é o momento…”, comentou, destacando que prefere a transparência à cautela excessiva.
Curi e a Transparência na Política
Fato é que Alexandre Curi tem percorrido o estado, conhece de perto a realidade dos municípios e, onde quer que vá, reforça a importância de manter o ciclo positivo de crescimento econômico iniciado sob a gestão de Ratinho Junior. Segundo ele, esse legado não pode ser interrompido.
Quem acompanha sua trajetória sabe: Curi não para, tem pressa. E no Centro Cívico, já se ouvem comentários de bastidores: “Quem fala com o coração, conquista a razão”.