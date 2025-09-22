Alexandre Curi e Gugu Bueno promulgam primeiro Código de Ética da Alep

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná deu um passo histórico nesta segunda-feira (22) ao promulgar o seu primeiro Código de Ética. A norma traz um conjunto moderno de regras e diretrizes para a conduta parlamentar, com o objetivo de garantir segurança jurídica e fortalecer o respeito mútuo entre os deputados estaduais.

Para o primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD), o Código traz mais clareza e organização ao funcionamento da Casa.

“É um avanço importante. A Assembleia sempre será uma casa de debates, mas esse debate deve ser de ideias, não de ofensas. O que existia antes era uma verdadeira colcha de retalhos, com artigos contraditórios e dificuldades para aplicar punições. Agora os deputados sabem exatamente o que podem ou não fazer e quais as consequências. Isso garante um ambiente respeitoso, transparente e institucionalmente mais forte”, destacou.

O texto foi construído de forma coletiva e aprovado por unanimidade em plenário após amplo debate com todos os blocos partidários.

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou o pioneirismo da medida.