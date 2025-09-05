Alexandre Curi convoca setor produtivo para elaboração do Código do Empreendedor do Paraná

Curitiba - Em encontro promovido pela Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande, o deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, defendeu a construção coletiva do Código do Empreendedor do Paraná e confirmou um roteiro de escutas pelo Estado para ouvir entidades de representação, empresários e gestores públicos.

Curi explicou que a proposta é desburocratizar e agilizar processos, além de oferecer mais segurança jurídica ao setor produtivo.

“É fundamental a participação empresarial neste Código. Nossa meta é aprovar o texto ainda este ano, revogando leis ultrapassadas e simplificando a vida de quem investe e gera empregos no Paraná”, afirmou. “Hoje, você abre empresa em poucas horas, mas ainda há um cipoal de normas, muitas defasadas, que atrapalham o dia a dia de quem quer trabalhar.”

Ao lado do vice-governador Darci Piana (PSD), Curi destacou o ambiente de cooperação entre Governo do Estado, Assembleia e municípios.