Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná será palco, na próxima terça-feira (21), às 18h, da cerimônia de encerramento da 13ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). O evento é promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), com apoio da Casa de Leis e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Na ocasião, será anunciado o grande vencedor da edição de 2025.

Criado em 2013, o prêmio tem como objetivo incentivar o desenvolvimento local por meio da valorização de boas práticas de gestão pública. A iniciativa reconhece projetos municipais que se destacam pela inovação, eficiência e impacto social positivo.

Este ano, o tema central é “Acessibilidade e Inclusão – O espaço público com dignidade para todos os cidadãos”. A Comissão Julgadora avaliou 137 projetos homologados, oriundos de 45 municípios paranaenses. Desses, 35 foram selecionados para premiação.

A operação de avaliação foi encerrada em 10 de outubro, e os vencedores serão oficialmente reconhecidos na cerimônia. O evento contará com a presença de autoridades, gestores públicos, representantes da sociedade civil e entidades envolvidas com a administração pública.

Segundo o presidente do Sindafep, Fernades dos Santos, a premiação reforça o compromisso com a excelência no serviço público: