Não perca a cerimônia do Prêmio Gestor Público Paraná 2025 na Assembleia Legislativa do Paraná, celebrando a inovação em gestão pública - Foto: Pedro de Oliveira/Alep

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná será palco, na próxima terça-feira (21), às 18h, da cerimônia de encerramento da 13ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). O evento é promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), com apoio da Casa de Leis e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Na ocasião, será anunciado o grande vencedor da edição de 2025.

Criado em 2013, o prêmio tem como objetivo incentivar o desenvolvimento local por meio da valorização de boas práticas de gestão pública. A iniciativa reconhece projetos municipais que se destacam pela inovação, eficiência e impacto social positivo.

Este ano, o tema central é “Acessibilidade e Inclusão – O espaço público com dignidade para todos os cidadãos”. A Comissão Julgadora avaliou 137 projetos homologados, oriundos de 45 municípios paranaenses. Desses, 35 foram selecionados para premiação.

A operação de avaliação foi encerrada em 10 de outubro, e os vencedores serão oficialmente reconhecidos na cerimônia. O evento contará com a presença de autoridades, gestores públicos, representantes da sociedade civil e entidades envolvidas com a administração pública.

Segundo o presidente do Sindafep, Fernades dos Santos, a premiação reforça o compromisso com a excelência no serviço público:

“O Prêmio Gestor Público Paraná e o IGPPR (Instituto de Gestão Pública do Paraná) fortalecem nosso compromisso com a inovação e a eficiência na gestão pública. Queremos reconhecer quem faz a diferença e ampliar o protagonismo do Fisco na sociedade paranaense.”

Projetos premiados na edição 2025 do PGP-PR

Dos 137 projetos inscritos, 35 foram selecionados como vencedores. O grande destaque da edição será anunciado durante a cerimônia de encerramento. Confira os reconhecidos:

  • Acesso ao Ensino Superior: Cursinho Professora Sara Furquim e Transporte InteruniversitárioRio Branco do Sul
  • AudTech ITBIMaringá
  • Caminho de São Miguel ArcanjoPrudentópolis
  • Cannabis no SUS: Saúde em MandaguariMandaguari
  • Centro Multidisciplinar TEAAssis Chateaubriand
  • Clínica Escola Juditha Paludo Zanuzzo (CETEA)Cascavel
  • Combate ao Abuso e à Exploração Sexual InfantilNova Esperança
  • Cuidar de Quem Cuida: A Voz do ServidorSarandi
  • Descomplicando Acessos – Consultório Virtual de EspecialidadesPinhais
  • Desenvolvimento Sustentável com Responsabilidade Social e AmbientalUbiratã
  • Educação: Consumo Consciente na InfânciaMaringá
  • Equidade e Transparência no Processo de RegulaçãoPrudentópolis
  • Equoterapia – Almirante Tamandaré para Todos!Almirante Tamandaré
  • Espaço Vida – Florir ToledoToledo
  • Gabinete ItineranteSão Pedro do Ivaí
  • Implantação da Unidade de Cuidados ProlongadosNova Tebas
  • Legislar o Futuro: Cultivando LiderançasMaringá
  • Leitura MágicaCampo Largo
  • Libras nas EscolasApucarana
  • Mostra Histórico-Cultural de Cascavel – Do Passado ao PresenteCascavel
  • Muralha Digital – CIOSPCampo Largo
  • Pato Tech – Escola de InovaçãoPato Branco
  • Prefeitura na RuaToledo
  • Procedimento Auxiliar de Credenciamento Compartilhado para Acolhimento de Mulheres Vítimas de ViolênciaCOMESP
  • Programa da Agricultura Sustentável de Ortigueira (PAS – Ortigueira)Ortigueira
  • Programa de Melhoramento GenéticoPérola
  • Programa Municipal “Novos Horizontes: Primeiros Passos”Assis Chateaubriand
  • Projeto Horizontes PcD – Emprego ApoiadoPinhais
  • Quatro Pontes: Saúde e Felicidade na Terceira IdadeQuatro Pontes
  • Raízes do Futuro: Ivaiporã, Coração Verde do ParanáIvaiporã
  • Recicla CorbéliaCorbélia
  • Satélite CulturalPonta Grossa
  • Saúde Materno-InfantilParaíso do Norte
  • Sementinha da InclusãoMercedes
  • Violeiros e Sanfoneiros 60+Cascavel

