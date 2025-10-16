Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná será palco, na próxima terça-feira (21), às 18h, da cerimônia de encerramento da 13ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). O evento é promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), com apoio da Casa de Leis e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Na ocasião, será anunciado o grande vencedor da edição de 2025.
Criado em 2013, o prêmio tem como objetivo incentivar o desenvolvimento local por meio da valorização de boas práticas de gestão pública. A iniciativa reconhece projetos municipais que se destacam pela inovação, eficiência e impacto social positivo.
Este ano, o tema central é “Acessibilidade e Inclusão – O espaço público com dignidade para todos os cidadãos”. A Comissão Julgadora avaliou 137 projetos homologados, oriundos de 45 municípios paranaenses. Desses, 35 foram selecionados para premiação.
A operação de avaliação foi encerrada em 10 de outubro, e os vencedores serão oficialmente reconhecidos na cerimônia. O evento contará com a presença de autoridades, gestores públicos, representantes da sociedade civil e entidades envolvidas com a administração pública.
Segundo o presidente do Sindafep, Fernades dos Santos, a premiação reforça o compromisso com a excelência no serviço público:
“O Prêmio Gestor Público Paraná e o IGPPR (Instituto de Gestão Pública do Paraná) fortalecem nosso compromisso com a inovação e a eficiência na gestão pública. Queremos reconhecer quem faz a diferença e ampliar o protagonismo do Fisco na sociedade paranaense.”
Projetos premiados na edição 2025 do PGP-PR
Dos 137 projetos inscritos, 35 foram selecionados como vencedores. O grande destaque da edição será anunciado durante a cerimônia de encerramento. Confira os reconhecidos:
- Acesso ao Ensino Superior: Cursinho Professora Sara Furquim e Transporte Interuniversitário – Rio Branco do Sul
- AudTech ITBI – Maringá
- Caminho de São Miguel Arcanjo – Prudentópolis
- Cannabis no SUS: Saúde em Mandaguari – Mandaguari
- Centro Multidisciplinar TEA – Assis Chateaubriand
- Clínica Escola Juditha Paludo Zanuzzo (CETEA) – Cascavel
- Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil – Nova Esperança
- Cuidar de Quem Cuida: A Voz do Servidor – Sarandi
- Descomplicando Acessos – Consultório Virtual de Especialidades – Pinhais
- Desenvolvimento Sustentável com Responsabilidade Social e Ambiental – Ubiratã
- Educação: Consumo Consciente na Infância – Maringá
- Equidade e Transparência no Processo de Regulação – Prudentópolis
- Equoterapia – Almirante Tamandaré para Todos! – Almirante Tamandaré
- Espaço Vida – Florir Toledo – Toledo
- Gabinete Itinerante – São Pedro do Ivaí
- Implantação da Unidade de Cuidados Prolongados – Nova Tebas
- Legislar o Futuro: Cultivando Lideranças – Maringá
- Leitura Mágica – Campo Largo
- Libras nas Escolas – Apucarana
- Mostra Histórico-Cultural de Cascavel – Do Passado ao Presente – Cascavel
- Muralha Digital – CIOSP – Campo Largo
- Pato Tech – Escola de Inovação – Pato Branco
- Prefeitura na Rua – Toledo
- Procedimento Auxiliar de Credenciamento Compartilhado para Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência – COMESP
- Programa da Agricultura Sustentável de Ortigueira (PAS – Ortigueira) – Ortigueira
- Programa de Melhoramento Genético – Pérola
- Programa Municipal “Novos Horizontes: Primeiros Passos” – Assis Chateaubriand
- Projeto Horizontes PcD – Emprego Apoiado – Pinhais
- Quatro Pontes: Saúde e Felicidade na Terceira Idade – Quatro Pontes
- Raízes do Futuro: Ivaiporã, Coração Verde do Paraná – Ivaiporã
- Recicla Corbélia – Corbélia
- Satélite Cultural – Ponta Grossa
- Saúde Materno-Infantil – Paraíso do Norte
- Sementinha da Inclusão – Mercedes
- Violeiros e Sanfoneiros 60+ – Cascavel
Fonte: Alep