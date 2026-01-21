Paraná - Celebrado neste 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa ganha um significado especial no Paraná diante de um conjunto de iniciativas legislativas e institucionais que reforçam o compromisso da Assembleia Legislativa com a proteção da liberdade religiosa, o enfrentamento do preconceito e a promoção do respeito entre diferentes crenças.

Uma das principais iniciativas é a Lei estadual nº 21.074/2022, sancionada em 30 de maio de 2022 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A norma assegura a liberdade de crença, pensamento, discurso, culto e organização religiosa, garantindo o livre exercício dos cultos, a proteção aos locais de celebração e vedando qualquer tipo de privilégio, prejuízo ou perseguição por motivo de convicção religiosa.

A legislação também tipifica atos de intolerância, como incitação à violência, constrangimentos, restrições baseadas na fé e impedimentos no acesso a bens, serviços ou espaços públicos e privados. A lei é de autoria dos deputados Cantora Mara Lima (Republicanos), Gilson de Souza (PL), Alexandre Amaro (Republicanos) e dos ex-deputados Coronel Lee e Soldado Fruet.

Os deputados Ney Leprevost (União), Delegado Tito Barichello (União) e Delegado Jacovós (PL) também contribuíram com a defesa do direito à liberdade religiosa. Eles assinam o projeto de lei 414/2023, voltado ao fortalecimento de mecanismos de prevenção e repressão a práticas de intolerância. A proposta busca ampliar as garantias já existentes, especialmente diante do crescimento de discursos de ódio.