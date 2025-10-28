Paraná - Na manhã desta terça-feira (28), a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) recebeu a apresentação do relatório de atividades da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que detalhou investimentos, gastos e o cumprimento de metas no segundo quadrimestre de 2025 (maio a agosto). Servidores e gestores da Sesa responderam aos questionamentos dos parlamentares estaduais, e a reunião foi organizada pelo deputado Tercilio Turini (MDB), presidente da Comissão de Saúde.
“A prestação de contas é essencial para dar transparência às ações da Secretaria, mostrar como os recursos estão sendo aplicados e se as metas estão sendo atingidas. Temos desafios, como as cirurgias eletivas e as consultas especializadas. O programa Opera Paraná tem avançado, mas ainda há muito a ser feito”, destacou Turini.
O relatório foi detalhado pelo diretor-geral da Sesa, César Neves. Entre maio e agosto de 2025, o governo do Paraná investiu R$ 4,87 bilhões em saúde pública, o que representa 12,68% da arrecadação estadual de R$ 38,4 bilhões. Desse total, cerca de R$ 3,7 bilhões foram pagos, e ainda restam R$ 944,3 milhões a serem liquidados, relativos aos exercícios de 2020 a 2024.
Mortalidade Infantil
A taxa de mortalidade infantil no Paraná foi um dos principais temas discutidos. Apesar de uma leve queda de 11,3 para 10,8 mortes por mil nascidos vivos, a taxa ainda está acima da meta de 9,2. “Essa é nossa maior prioridade. Estamos trabalhando para alcançar a meta até o final do ano”, afirmou Neves.
O deputado Dr. Leônidas (CDN) questionou o aumento da mortalidade infantil nos últimos anos, já que em 2020 e 2021 os índices estavam abaixo da meta. Neves explicou que a pandemia de Covid-19 impactou negativamente a vacinação, com muitas crianças deixando de tomar vacinas essenciais contra doenças como coqueluche e meningite. “Estamos recuperando as taxas de imunização com muito esforço”, afirmou.
A deputada Márcia Huçulak (PSD) ressaltou a conexão entre as mortes maternas e infantis. Ela explicou que 52% dos óbitos infantis ocorrem nos primeiros seis dias de vida, frequentemente associados à morte materna durante o parto. O secretário Beto Preto enfatizou as ações em andamento, como a Rede Alyne e a Carreta Saúde da Mulher, além do Dia D de multivacinação.
Outros Questionamentos
O deputado Arilson Chiorato (PT) questionou a execução do orçamento da saúde, em especial a diferença de 3% entre o valor liquidado e o empenhado, e o aumento dos restos a pagar relativos ao exercício de 2024. Huçulak elogiou o crescimento nominal do orçamento da saúde, que cresceu 14,4% em relação a 2024, e destacou que o percentual destinado ao setor (12,68%) supera o mínimo previsto por lei (12%).
Leônidas também apontou que os repasses do SUS não estão cobrindo os custos das cirurgias e mencionou dificuldades na priorização de pacientes nos hospitais.
Metas e Indicadores de Saúde
Os gestores apresentaram ainda o cumprimento de diversas metas do Plano Estadual de Saúde, que inclui cinco diretrizes, 24 objetivos, 88 metas e 177 ações. Entre os resultados apresentados:
- 34 auditorias realizadas no período (24 em unidades regionais e 10 na sede).
- 87.365 procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, com um custo de R$ 3,4 milhões.
- Produção hospitalar de 109.597 procedimentos, totalizando R$ 208 milhões.
- Cobertura de 26,73% da avaliação do estado nutricional, abaixo da meta de 29,7%.
- Cobertura de 95,05% na atenção primária, superando a meta de 92,5%.
- 89% das gestantes realizaram sete ou mais consultas no pré-natal, superando a meta de 88,5%.
O relatório completo está disponível no site da Sesa: www.saude.pr.gov.br/Pagina/Relatorios.
Presenças
Além do deputado Tercilio Turini, compuseram a mesa o deputado Hussein Bakri (PSD) e os gestores da Sesa: Ian Lucena Sonda (diretor executivo), Adriano Rissati (diretor do Fundo Estadual de Saúde), Carlos Batista Soares (diretor administrativo), Henrique Barbosa (diretor de Governança e Auditoria), Marianna Cardoso (diretora de Obras), Guilherme Graziani (diretor de Unidades Próprias) e Edmundo Verona (diretor de Articulação Regional).
