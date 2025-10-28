Paraná - Na manhã desta terça-feira (28), a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) recebeu a apresentação do relatório de atividades da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que detalhou investimentos, gastos e o cumprimento de metas no segundo quadrimestre de 2025 (maio a agosto). Servidores e gestores da Sesa responderam aos questionamentos dos parlamentares estaduais, e a reunião foi organizada pelo deputado Tercilio Turini (MDB), presidente da Comissão de Saúde.

“A prestação de contas é essencial para dar transparência às ações da Secretaria, mostrar como os recursos estão sendo aplicados e se as metas estão sendo atingidas. Temos desafios, como as cirurgias eletivas e as consultas especializadas. O programa Opera Paraná tem avançado, mas ainda há muito a ser feito”, destacou Turini.

O relatório foi detalhado pelo diretor-geral da Sesa, César Neves. Entre maio e agosto de 2025, o governo do Paraná investiu R$ 4,87 bilhões em saúde pública, o que representa 12,68% da arrecadação estadual de R$ 38,4 bilhões. Desse total, cerca de R$ 3,7 bilhões foram pagos, e ainda restam R$ 944,3 milhões a serem liquidados, relativos aos exercícios de 2020 a 2024.

Mortalidade Infantil

A taxa de mortalidade infantil no Paraná foi um dos principais temas discutidos. Apesar de uma leve queda de 11,3 para 10,8 mortes por mil nascidos vivos, a taxa ainda está acima da meta de 9,2. “Essa é nossa maior prioridade. Estamos trabalhando para alcançar a meta até o final do ano”, afirmou Neves.

O deputado Dr. Leônidas (CDN) questionou o aumento da mortalidade infantil nos últimos anos, já que em 2020 e 2021 os índices estavam abaixo da meta. Neves explicou que a pandemia de Covid-19 impactou negativamente a vacinação, com muitas crianças deixando de tomar vacinas essenciais contra doenças como coqueluche e meningite. “Estamos recuperando as taxas de imunização com muito esforço”, afirmou.

A deputada Márcia Huçulak (PSD) ressaltou a conexão entre as mortes maternas e infantis. Ela explicou que 52% dos óbitos infantis ocorrem nos primeiros seis dias de vida, frequentemente associados à morte materna durante o parto. O secretário Beto Preto enfatizou as ações em andamento, como a Rede Alyne e a Carreta Saúde da Mulher, além do Dia D de multivacinação.

Outros Questionamentos

O deputado Arilson Chiorato (PT) questionou a execução do orçamento da saúde, em especial a diferença de 3% entre o valor liquidado e o empenhado, e o aumento dos restos a pagar relativos ao exercício de 2024. Huçulak elogiou o crescimento nominal do orçamento da saúde, que cresceu 14,4% em relação a 2024, e destacou que o percentual destinado ao setor (12,68%) supera o mínimo previsto por lei (12%).