Alep realiza audiência pública sobre empregabilidade de cuidadores

Participe da audiência pública na ALEP sobre a empregabilidade de cuidadores e as suas necessidades no mercado de trabalho - Foto: Mylena Oliveira
Participe da audiência pública na ALEP sobre a empregabilidade de cuidadores e as suas necessidades no mercado de trabalho - Foto: Mylena Oliveira

Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) promove na próxima terça-feira, 30 de setembro de 2025, a audiência pública “A Empregabilidade de Quem Cuida”, uma iniciativa dos deputados Pedro Paulo Bazana (PSD) e Alexandre Curi (PSD), presidente da Casa. O encontro será realizado no Plenarinho, das 9h às 12h.

O objetivo da audiência é discutir políticas de valorização, proteção social e inclusão no mercado de trabalho para pessoas que desempenham a função de cuidador — em especial, familiares de pessoas com deficiência, que muitas vezes abrem mão de suas carreiras para prestar cuidados em tempo integral.

A proposta surgiu a partir do diálogo com o Grupo Diamantes Raros, composto por mães atípicas e familiares de pessoas com deficiência, que trouxeram aos parlamentares a urgência de debater e construir soluções para a realidade desses cuidadores.

Apoio e Inclusão

“O cuidado é uma função essencial para a sociedade, mas quem cuida também precisa ser cuidado. Muitos deixam suas vidas profissionais em segundo plano para se dedicar integralmente a um familiar com deficiência. Esta audiência pública é um passo importante para que possamos avançar em políticas públicas que reconheçam, valorizem e incluam esses profissionais no mundo do trabalho”, afirma o deputado Pedro Paulo Bazana, conhecido por sua atuação em defesa das pessoas com deficiência no estado.

Bazana também é autor da Lei nº 22.429/2025, sancionada recentemente pelo governador Ratinho Junior, em parceria com o deputado Ney Leprevost (União). A norma institui a Campanha Permanente de Emprego Apoiado, pioneira no Brasil, que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho.

Programação

A audiência contará com a participação de representantes da sociedade civil, especialistas na área, lideranças empresariais e integrantes de secretarias estaduais ligadas ao Trabalho e ao Desenvolvimento Social. Após as exposições, será aberto espaço para debate com o público, sob a mediação do deputado Alexandre Curi, presidente da sessão.

Fonte: Alep

