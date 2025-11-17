Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) realiza na próxima quarta-feira (19), às 14h, a audiência pública “Cidadania Sem Fronteiras”. A iniciativa, proposta pelo deputado estadual Goura (PDT), busca ampliar o diálogo e a construção conjunta de soluções para as demandas de pessoas migrantes e refugiadas que vivem no estado.

O evento, que ocorrerá no Plenário da Alep, marcará também o lançamento do Guia de Documentação e Direitos para Pessoas Migrantes e Refugiadas no Paraná. O material, disponível em português, inglês, árabe, crioulo, espanhol e francês, reúne informações sobre regularização, acesso a serviços públicos e apoio institucional.

“Queremos fortalecer as políticas de acolhimento humanitário, garantir voz às comunidades migrantes e reafirmar que a cidadania não deve ter fronteiras”, destaca Goura.