Alep promove audiência pública sobre regulamentação da profissão de educador social

Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realiza no dia 18 de setembro, no Plenarinho, uma audiência pública para debater a regulamentação da profissão de educador social. A iniciativa é do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), em parceria com a Associação de Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana (AESCRM).

Segundo o deputado, o objetivo é valorizar uma categoria que exerce papel fundamental na transformação social. “O trabalho do educador social é essencial para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo caminhos de inclusão, dignidade e cidadania. Essa audiência é um passo importante para discutir a regulamentação da profissão, uma reivindicação legítima desses trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou Anibelli.

O presidente da AESCRM, Marlon Luiz Lima, destacou a importância do evento: “A audiência fortalece a luta pela regulamentação da profissão, dando visibilidade, legitimidade política e voz à categoria. Reforça também o papel dos educadores sociais no SUAS e na proteção das populações mais vulneráveis”.

Programação

A abertura do evento contará com a palestra “Panorama da Regulamentação da Profissão de Educador Social no Contexto Brasileiro: Possibilidades e Desafios”, ministrada pelo professor doutor Érico Ribas Machado (UEPG).