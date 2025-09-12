Alep promove audiência pública sobre regulamentação da profissão de educador social

Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realiza no dia 18 de setembro, no Plenarinho, uma audiência pública para debater a regulamentação da profissão de educador social. A iniciativa é do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), em parceria com a Associação de Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana (AESCRM).
Segundo o deputado, o objetivo é valorizar uma categoria que exerce papel fundamental na transformação social. “O trabalho do educador social é essencial para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo caminhos de inclusão, dignidade e cidadania. Essa audiência é um passo importante para discutir a regulamentação da profissão, uma reivindicação legítima desses trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou Anibelli.
O presidente da AESCRM, Marlon Luiz Lima, destacou a importância do evento: “A audiência fortalece a luta pela regulamentação da profissão, dando visibilidade, legitimidade política e voz à categoria. Reforça também o papel dos educadores sociais no SUAS e na proteção das populações mais vulneráveis”.
Programação
A abertura do evento contará com a palestra “Panorama da Regulamentação da Profissão de Educador Social no Contexto Brasileiro: Possibilidades e Desafios”, ministrada pelo professor doutor Érico Ribas Machado (UEPG).
Em seguida, haverá dois debates. O primeiro tratará da “Articulação dos Trabalhadores e da Sociedade em Torno da Aprovação e Sanção Presidencial do Projeto de Lei 2.941/2019”, com mediação de José Pucci Neto, educador social da AESCRM. O segundo abordará as “Características do Trabalho dos Educadores Sociais com Populações em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social”, conduzido por Charli Regina da Silva Padilha, também da AESCRM.
Ao final, será elaborado um documento com os principais pontos discutidos, que será encaminhado ao Congresso Nacional, onde tramita o PL 2.941/2019, que trata da regulamentação da profissão de educador social.
