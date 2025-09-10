Alep presta homenagens a influenciadores que promovem a medicina integrativa no Paraná

Curitiba - O esforço de médicos, jornalistas e influenciadores digitais na promoção da medicina integrativa pelas redes sociais foi reconhecido na noite desta terça-feira (9) pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

“[Os homenageados] trazem o debate para a telinha do celular. É onde esses influencers com milhões de seguidores conseguem fazer com que a pessoa se lembre que é importante cuidar da saúde dela”, afirmou o deputado Márcio Pacheco (PP), membro da Comissão de Saúde Pública e proponente da audiência pública, realizada no Plenário.

O que é a medicina integrativa

De acordo com o Ministério da Saúde, a abordagem se diferencia por promover uma visão ampliada do processo saúde e doença, priorizando o cuidado integral do ser humano e o autocuidado. “As indicações às práticas se baseiam no indivíduo como um todo, levando em conta seus aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais”, explica a pasta.

Ao todo, 11 influenciadores foram condecorados por sua atuação em prol da saúde integrativa. Durante a audiência, destacaram trabalhos relacionados ao impacto dos cuidados odontológicos no estômago, à influência do emocional nas doenças físicas, à associação entre alimentação e autismo, entre outros temas.

“São tratamentos alternativos que trazem resultados efetivos com base em evidências científicas”, reforçou Pacheco. “Seja a fitoterapia, acupuntura, yoga ou outras terapias, elas existem sem jamais substituir a medicina convencional. Mas se somam a ela para acompanhamentos importantes, sugerindo a prevenção da saúde. Isso é bom para todo mundo.”

Especialistas destacam abordagem integral

O gastroenterologista Eduardo José Brommelstroet Ramos apontou que o foco dado pela abordagem ao ser humano como um todo é fundamental diante de questões como o aumento da incidência de câncer em jovens.

A nutricionista Juliana Ditzel Melo complementou: “Estar num corpo inflamado, numa rotina bagunçada e desconectada do autocuidado, nos mostra a importância do olhar integrativo. É sair da lógica do sintoma isolado e enxergar o ser humano como inteiro, com emoções e história.”

Já a influenciadora Amanda Medeiros Dias, que compartilha conteúdos sobre alimentação e suplementação no autismo para cerca de 30 mil seguidores, destacou a necessidade de ampliar o debate. “As crianças precisam muito dessa visão que une aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais.”