Alep presta homenagens a influenciadores que promovem a medicina integrativa no Paraná

Curitiba - O esforço de médicos, jornalistas e influenciadores digitais na promoção da medicina integrativa pelas redes sociais foi reconhecido na noite desta terça-feira (9) pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).
“[Os homenageados] trazem o debate para a telinha do celular. É onde esses influencers com milhões de seguidores conseguem fazer com que a pessoa se lembre que é importante cuidar da saúde dela”, afirmou o deputado Márcio Pacheco (PP), membro da Comissão de Saúde Pública e proponente da audiência pública, realizada no Plenário.
O que é a medicina integrativa
De acordo com o Ministério da Saúde, a abordagem se diferencia por promover uma visão ampliada do processo saúde e doença, priorizando o cuidado integral do ser humano e o autocuidado. “As indicações às práticas se baseiam no indivíduo como um todo, levando em conta seus aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais”, explica a pasta.
Ao todo, 11 influenciadores foram condecorados por sua atuação em prol da saúde integrativa. Durante a audiência, destacaram trabalhos relacionados ao impacto dos cuidados odontológicos no estômago, à influência do emocional nas doenças físicas, à associação entre alimentação e autismo, entre outros temas.
“São tratamentos alternativos que trazem resultados efetivos com base em evidências científicas”, reforçou Pacheco. “Seja a fitoterapia, acupuntura, yoga ou outras terapias, elas existem sem jamais substituir a medicina convencional. Mas se somam a ela para acompanhamentos importantes, sugerindo a prevenção da saúde. Isso é bom para todo mundo.”
Especialistas destacam abordagem integral
O gastroenterologista Eduardo José Brommelstroet Ramos apontou que o foco dado pela abordagem ao ser humano como um todo é fundamental diante de questões como o aumento da incidência de câncer em jovens.
A nutricionista Juliana Ditzel Melo complementou: “Estar num corpo inflamado, numa rotina bagunçada e desconectada do autocuidado, nos mostra a importância do olhar integrativo. É sair da lógica do sintoma isolado e enxergar o ser humano como inteiro, com emoções e história.”
Já a influenciadora Amanda Medeiros Dias, que compartilha conteúdos sobre alimentação e suplementação no autismo para cerca de 30 mil seguidores, destacou a necessidade de ampliar o debate. “As crianças precisam muito dessa visão que une aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais.”
O fitoterapeuta clínico Julio Cesar Luchmann, que soma 2,4 milhões de seguidores nas redes sociais, ressaltou que a pandemia acelerou a disseminação de informações sobre práticas integrativas. “Passamos a empoderar as pessoas em relação à fitoterapia e outras formas de tratamento dentro da saúde integrativa.”
O psiquiatra Felipe Batistela de Oliveira afirmou que a medicina integrativa “foca na saúde, não na doença”. Já o nutrólogo e acupunturista Endrigo Monte Serrat Prevedello reforçou a importância de integrar corpo, mente e espírito.
Encaminhamentos
Durante a audiência, Pacheco encaminhou a criação de uma data dedicada à promoção da saúde integrativa no Paraná, que deve ser formalizada em um projeto de lei ainda a ser protocolado.
Saúde integrativa no Brasil
Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 29 procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), disponíveis em 54% dos municípios brasileiros – incluindo todas as capitais. Ao todo, 8.239 unidades de saúde ofertam os serviços, sendo que 78% estão concentrados na atenção básica.
O uso das PICS no Brasil cresce desde os anos 1990. Em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), legitimando práticas como fitoterapia, homeopatia e acupuntura no SUS.
Entre as modalidades reconhecidas estão: acupuntura, homeopatia, fitoterapia, meditação, yoga, reiki, biodança, arteterapia, osteopatia, musicoterapia, aromaterapia, constelação familiar, entre outras.
Homenageados
Foram reconhecidos: Amanda Medeiros Dias, Cristiano Zortea, Diego Lopes Tareszkiewicz, Eduardo José Brommelstroet Ramos, Endrigo Monte Serrat Prevedello, Felipe Batistela de Oliveira, Guilherme R. Monteiro de Carvalho, Juliana Ditzel Melo, Fernando Betet, Julio Cesar Luchmann e Rodrigo Otávio Chybior Granzot.
