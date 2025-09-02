Alep inicia trâmite do projeto de lei que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Paraná

Curitiba - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) iniciou, nesta segunda-feira (1º), a análise do Projeto de Lei 690/2025, enviado pelo Poder Executivo, que propõe a redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5% para 1,9% a partir de 2026. A medida altera a Lei nº 14.260/2003, que regula a cobrança do tributo no Estado, e representa uma queda de aproximadamente 45% no valor do imposto.

A tramitação começou após a leitura da mensagem governamental pelo primeiro-secretário da Casa, deputado Gugu Bueno (PSD), durante a sessão plenária. Em reunião extraordinária da CCJ, o relator do projeto, deputado Hussein Bakri (PSD), líder do Governo, emitiu parecer favorável. Porém, os deputados Ana Júlia e Renato Freitas (ambos do PT) pediram vista, alegando necessidade de mais tempo para analisar a proposta.

Projeto

De acordo com o Governo, a redução busca promover justiça fiscal e alívio financeiro às famílias paranaenses, estimulando o consumo, a regularização de impostos e a atividade econômica em diversos setores.

Para compensar a diminuição da alíquota, o projeto prevê mecanismos como o aumento da multa por atraso no pagamento, que passará de 10% para 20%. O texto também aponta que a nova alíquota deve reduzir a inadimplência e incentivar a repatriação de veículos emplacados em outros estados.