Alep homenageia os 125 anos da Fiocruz em prol da saúde pública no Brasil

Curitiba - Com mais de 120 anos de história, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem papel fundamental no fortalecimento da saúde pública brasileira por meio de inovações científicas, desenvolvimento de medicamentos, vacinas e ações estratégicas no enfrentamento de epidemias. Em reconhecimento a essa trajetória, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promoveu uma sessão solene na noite desta sexta-feira (15), no Plenário, celebrando a instituição e seus profissionais.
“Homenagear a Fiocruz é celebrar a própria história da saúde no Brasil”, destacou a deputada Márcia Huçulak (PSD), proponente da honraria. Segundo ela, a entidade tornou o país uma referência mundial em vacinação, atendimento universal e controle de doenças.
Contribuições históricas para a saúde no Brasil
Márcia Huçulak classificou a Fiocruz como a “mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina”. A deputada lembrou o protagonismo da fundação em momentos históricos, como a erradicação da febre amarela e da varíola, além da produção das primeiras vacinas contra poliomielite, sarampo e febre amarela.
Ela também mencionou a contribuição da instituição na formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). “Foi em seus laboratórios que se protegeram gerações de brasileiros. E foram em seus debates que o SUS foi desenhado”, pontuou.
Fiocruz Paraná e IBMP: 26 e 16 anos de atuação
A solenidade também celebrou os aniversários da Fiocruz Paraná – Instituto Carlos Chagas (26 anos) e do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP, 16 anos), instituições vinculadas à fundação. Huçulak recordou o contexto de criação de ambas as unidades e sua relação com momentos desafiadores da saúde pública, como a epidemia da gripe H1N1 em 2009.
O presidente da Fiocruz nacional, Mario Moreira, enfatizou a relevância da atuação no Estado. “Hoje é uma das unidades mais produtivas do processo científico e tecnológico. Essa homenagem nos emociona, honra e também nos traz grande responsabilidade”, afirmou.
Reconhecimento nacional
Ex-presidente da Fiocruz e ministra da Saúde entre 2023 e 2025, Nísia Trindade enviou vídeo à cerimônia e ressaltou a importância da articulação entre ciência, tecnologia e as políticas públicas do SUS. “O futuro da saúde passa por essa união. E é isso que construímos em conjunto no Paraná”, disse, agradecendo aos deputados Alexandre Curi (PSD) e demais parlamentares pela homenagem.
Diretor da Fiocruz Paraná destaca atuação regional
O diretor da Fiocruz Paraná, Fabiano Borges Figueiredo, recebeu com gratidão a condecoração e destacou o foco regional das pesquisas conduzidas no Estado. “Temos aqui uma abordagem voltada para as enfermidades da região Sul. É uma grande honra representar o Paraná”, afirmou.
Cidadania Honorária ao presidente do IBMP
Durante a sessão, a Alep também concedeu a Cidadania Honorária do Paraná ao médico sanitarista Pedro Ribeiro Barbosa, presidente do IBMP. A honraria foi instituída pela Lei 21.331/2022, de autoria do ex-deputado Michele Caputo e dos parlamentares Goura (PDT) e Arilson Chiorato (PT).
Carioca, Barbosa se mudou para o Paraná em 2017 com a missão de conduzir o IBMP durante a crise da covid-19. “A homenagem é recebida por uma pessoa, mas nunca é pessoal. A conquista é sempre coletiva”, frisou.
Caputo destacou a importância do trabalho de Barbosa durante a pandemia. “O Paraná foi o estado que mais testou sua população, graças à atuação do IBMP e da Fiocruz Paraná. O Lacen tinha importância, mas não a capacidade de produção em escala como foi alcançada”, explicou.
Atuação essencial na pandemia
A deputada Huçulak também ressaltou o papel decisivo das instituições durante a emergência sanitária da covid-19. “Enquanto o país vivia incertezas, foi em Curitiba que a Fiocruz Paraná, o IBMP e o governo estadual montaram, em tempo recorde, a primeira e maior central de testagem de alto processamento do Brasil”, destacou.
Segundo ela, a unidade chegou a processar 11 mil testes RT-PCR por dia, respondendo por 70% dos exames realizados no Estado.
Representatividade na mesa
A mesa solene contou com a presença de:
- Orlando Pessuti, ex-governador e conselheiro da Itaipu Binacional
- Elisabete Harumi Morikawa, superintendente estadual substituta do Ministério da Saúde
- Camila Fachin, vice-reitora da Universidade Federal do Paraná (UFPR)
- Tatiana Filipak, secretária da Saúde de Curitiba, representando o prefeito Eduardo Pimentel
Fonte: Alep