Alep homenageia os 125 anos da Fiocruz em prol da saúde pública no Brasil

Curitiba - Com mais de 120 anos de história, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem papel fundamental no fortalecimento da saúde pública brasileira por meio de inovações científicas, desenvolvimento de medicamentos, vacinas e ações estratégicas no enfrentamento de epidemias. Em reconhecimento a essa trajetória, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promoveu uma sessão solene na noite desta sexta-feira (15), no Plenário, celebrando a instituição e seus profissionais.

“Homenagear a Fiocruz é celebrar a própria história da saúde no Brasil”, destacou a deputada Márcia Huçulak (PSD), proponente da honraria. Segundo ela, a entidade tornou o país uma referência mundial em vacinação, atendimento universal e controle de doenças.

Contribuições históricas para a saúde no Brasil

Márcia Huçulak classificou a Fiocruz como a “mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina”. A deputada lembrou o protagonismo da fundação em momentos históricos, como a erradicação da febre amarela e da varíola, além da produção das primeiras vacinas contra poliomielite, sarampo e febre amarela.

Ela também mencionou a contribuição da instituição na formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). “Foi em seus laboratórios que se protegeram gerações de brasileiros. E foram em seus debates que o SUS foi desenhado”, pontuou.

Fiocruz Paraná e IBMP: 26 e 16 anos de atuação

A solenidade também celebrou os aniversários da Fiocruz Paraná – Instituto Carlos Chagas (26 anos) e do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP, 16 anos), instituições vinculadas à fundação. Huçulak recordou o contexto de criação de ambas as unidades e sua relação com momentos desafiadores da saúde pública, como a epidemia da gripe H1N1 em 2009.

O presidente da Fiocruz nacional, Mario Moreira, enfatizou a relevância da atuação no Estado. “Hoje é uma das unidades mais produtivas do processo científico e tecnológico. Essa homenagem nos emociona, honra e também nos traz grande responsabilidade”, afirmou.

Reconhecimento nacional

Ex-presidente da Fiocruz e ministra da Saúde entre 2023 e 2025, Nísia Trindade enviou vídeo à cerimônia e ressaltou a importância da articulação entre ciência, tecnologia e as políticas públicas do SUS. “O futuro da saúde passa por essa união. E é isso que construímos em conjunto no Paraná”, disse, agradecendo aos deputados Alexandre Curi (PSD) e demais parlamentares pela homenagem.

Diretor da Fiocruz Paraná destaca atuação regional

O diretor da Fiocruz Paraná, Fabiano Borges Figueiredo, recebeu com gratidão a condecoração e destacou o foco regional das pesquisas conduzidas no Estado. “Temos aqui uma abordagem voltada para as enfermidades da região Sul. É uma grande honra representar o Paraná”, afirmou.