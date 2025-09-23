Alep discute proteção integral de crianças e adolescentes no Paraná

Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta terça-feira (23) a audiência pública “Proteção Integral: um compromisso com as crianças e os adolescentes”, proposta pelo deputado estadual Fábio Oliveira (Podemos). O encontro reuniu parlamentares, especialistas, representantes de entidades e da sociedade civil para debater desafios e propor políticas públicas voltadas à garantia de direitos de crianças e adolescentes no estado.

Ao abrir a audiência, Fábio Oliveira alertou sobre o aumento dos casos de violência, inclusive dentro das escolas. “Temos visto denúncias e dados alarmantes sobre agressões morais, emocionais e até sexuais nas instituições de ensino. No Paraná, vamos reforçar a prevenção com a Frente Parlamentar Pró-Vida”, afirmou.

Segundo o deputado, a expectativa é de que o debate resulte em medidas efetivas de prevenção, acolhimento e responsabilização, garantindo um ambiente mais seguro para a infância paranaense.

Crianças como prioridade

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Daniela Dalavechia, destacou que a Constituição assegura prioridade absoluta às crianças. “Elas devem ser prioridade na legislação, no orçamento público e no olhar da sociedade. Espaços como este são essenciais para criar diretrizes duradouras, não apenas ações passageiras”, pontuou.

Saúde emocional e acolhimento

O pastor Joe Braghini, criador do projeto “Quem Se Importa?”, falou sobre a importância de cuidar da saúde emocional dos jovens. A iniciativa já alcançou mais de 1 milhão de alunos em escolas estaduais com atividades como dança-teatro e palestras. “Nosso desafio é mostrar que há quem se importe, fortalecendo a autoestima e enfrentando os impactos das redes sociais e da desestrutura familiar”, explicou.