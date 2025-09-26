Alep discute impacto das tarifas dos EUA sobre produtos paranaenses

Curitiba e Paraná - Deputados estaduais, representantes do setor produtivo e autoridades públicas do Paraná se reúnem na próxima segunda-feira (29), às 11h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado (Alep), para uma audiência pública que vai discutir os impactos da ausência de acordo entre Brasil e Estados Unidos, após a aplicação de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros — medida imposta pelos norte-americanos desde o início de agosto.

O encontro foi proposto pelo presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelo líder do governo na Casa, Hussein Bakri (PSD), com apoio de parlamentares que representam setores econômicos estratégicos do estado: Artagão Júnior (PSD), líder do Bloco da Madeira; Luiz Fernando Guerra (União), presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda; e Fábio Oliveira (Podemos), vice-presidente do colegiado.

O objetivo da audiência pública é, além de analisar os impactos imediatos da medida, discutir alternativas para mitigar os efeitos sociais e econômicos sobre os setores atingidos e articular uma resposta política. A proposta também inclui apelos ao governo federal e ao governo norte-americano para retomar o diálogo e buscar uma solução negociada.

“Vamos aproveitar o sinal de abertura demonstrado pelo presidente Trump durante a conferência da ONU e debater medidas emergenciais que o Estado pode adotar, como liberação de créditos de ICMS, incentivos ao mercado interno e diferimento tributário”, afirmou Alexandre Curi.

Na última terça-feira (23), o presidente Donald Trump teria convidado o presidente brasileiro para uma conversa bilateral, segundo informou a Agência Brasil. O encontro deve ocorrer na próxima semana, durante a Assembleia-Geral da ONU.

Setor madeireiro em alerta

Entre os setores mais afetados pela nova política tarifária estão as indústrias de madeira e derivados, com relatos de demissões em massa, férias coletivas e risco de fechamento de empresas, devido à forte dependência do mercado norte-americano.

A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci) já confirmou participação na audiência. De acordo com o deputado Artagão Júnior, cerca de 38 mil empregos estão diretamente ligados à cadeia produtiva da madeira no Paraná. Estima-se que mais de 5 mil trabalhadores já tenham sido demitidos desde a entrada em vigor das tarifas.

“É urgente discutir o que o Paraná pode fazer dentro de suas competências e, ao mesmo tempo, pressionar o governo federal a buscar uma solução diplomática. A economia do nosso estado depende fortemente desse setor, que é estratégico e não pode ser deixado para trás”, ressaltou Artagão.

O setor de madeira paranaense é fortemente dependente das exportações para os EUA. Cerca de 98% das molduras de portas produzidas no Brasil têm como destino o mercado americano, que também absorve 38% da produção de madeira dura, de pinos e compensado de pinos.