Alep declara luto oficial de três dias pelo falecimento do Papa Francisco

Superintendência do Cade é “contra” a Unimed comprar Policlínica; Tribunal Administrativo julgará caso

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a SG/Cade, remeteu para análise do Tribunal Administrativo da autarquia a operação referente à aquisição, pela Unimed Cascavel, do controle integral do Hospital Policlínica de Cascavel. A decisão de impugnar o ato de concentração foi proferida por meio do despacho assinado antes do feriadão de Páscoa. O […]