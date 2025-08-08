ALEP debate creches e atendimento à primeira infância em reunião da Frente Parlamentar

Paraná - A educação, a falta de vagas em creches municipais e o atendimento a crianças de 0 a 3 anos serão os principais temas da próxima reunião da Frente Parlamentar da Primeira Infância da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), marcada para a próxima terça-feira (12), às 9h30.
Coordenada pela deputada estadual Maria Victoria (PP), a Frente reunirá parlamentares, prefeitos, gestores estaduais e municipais, além de representantes do poder público e da sociedade civil organizada, para discutir ações voltadas à primeira infância — fase do nascimento aos seis anos, considerada essencial para o desenvolvimento infantil, emocional, social e cognitivo das crianças.
Declarações sobre a Primeira Infância
Maria Victoria destaca que a Frente vem tratando de pautas relevantes para os municípios. “A educação é a principal ferramenta de transformação. Já discutimos a implantação do inglês nas escolas e planos de ação para os 100 primeiros dias de gestão com foco na primeira infância”, afirma.
Segundo ela, o encontro vai aprofundar discussões sobre temas urgentes para prefeitos e prefeitas, como a ampliação de creches e o atendimento integral às crianças pequenas. “Queremos estimular a troca de experiências, apresentar práticas bem-sucedidas e debater os desafios comuns aos gestores.”
Participantes e Transmissão
Estarão presentes representantes do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Prefeitura de Curitiba, Defensoria Pública, entre outras instituições. O evento será híbrido, com participação presencial no auditório da Assembleia e também via Zoom. A transmissão será feita ao vivo pela TV Assembleia, pelo site e pelas redes sociais do Legislativo.
A Frente Parlamentar da Primeira Infância é composta pelos deputados: Maria Victoria (PP), Alexandre Curi (PSD), Cantora Mara Lima (Rep), Cloara Pinheiro (PSD), Cristina Silvestri (PP), Delegado Jacovós (PL), Do Carmo (União), Evandro Araújo (PSD), Flávia Francischini (União), Gilson de Souza (PL), Luiz Fernando Guerra (União), Matheus Vermelho (PP), Paulo Gomes (PP), Professor Lemos (PT) e Tercílio Turini (PSD).
Fonte: Alep