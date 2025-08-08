ALEP debate creches e atendimento à primeira infância em reunião da Frente Parlamentar

Paraná - A educação, a falta de vagas em creches municipais e o atendimento a crianças de 0 a 3 anos serão os principais temas da próxima reunião da Frente Parlamentar da Primeira Infância da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), marcada para a próxima terça-feira (12), às 9h30.

Coordenada pela deputada estadual Maria Victoria (PP), a Frente reunirá parlamentares, prefeitos, gestores estaduais e municipais, além de representantes do poder público e da sociedade civil organizada, para discutir ações voltadas à primeira infância — fase do nascimento aos seis anos, considerada essencial para o desenvolvimento infantil, emocional, social e cognitivo das crianças.

Declarações sobre a Primeira Infância

Maria Victoria destaca que a Frente vem tratando de pautas relevantes para os municípios. “A educação é a principal ferramenta de transformação. Já discutimos a implantação do inglês nas escolas e planos de ação para os 100 primeiros dias de gestão com foco na primeira infância”, afirma.

Segundo ela, o encontro vai aprofundar discussões sobre temas urgentes para prefeitos e prefeitas, como a ampliação de creches e o atendimento integral às crianças pequenas. “Queremos estimular a troca de experiências, apresentar práticas bem-sucedidas e debater os desafios comuns aos gestores.”