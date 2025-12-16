Curitiba - Para celebrar os 172 anos da emancipação política do Paraná, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, nesta terça-feira (16), uma sessão solene no Plenário da Casa de Leis. O evento, uma iniciativa do presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), e do deputado Ney Leprevost (União), em parceria com o Movimento Pró-Paraná, reuniu autoridades, empresários, representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e convidados. O objetivo foi celebrar a trajetória, a identidade e as conquistas do Paraná ao longo de mais de um século e meio de emancipação.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), celebrar a emancipação do Paraná é celebrar liberdade, responsabilidade e autonomia.

“É olhar para trás com gratidão, para o presente com responsabilidade e para o futuro com coragem. Mais Paraná, mais protagonismo e mais confiança na nossa gente. Porque nós, paranaenses de nascimento ou de escolha, sabemos quais são os melhores rumos para esta terra. E sabemos que o Paraná sempre será maior quando caminhar unido, trabalhando, produzindo e acreditando no seu próprio potencial”, afirmou.

“É importante conhecer a história do Paraná, e a emancipação foi o momento em que o nosso estado deixou de ser uma província de São Paulo. Eu acredito que cada vez mais nós temos que deixar para trás a mentalidade provinciana, porque o Paraná hoje já é a maior economia do Sul do Brasil, à frente do Rio Grande do Sul”, afirmou o deputado Ney Leprevost (União).

Ele comentou que o Paraná é um grande gerador de empregos, com mais de 300 mil vagas com carteira assinada por meio das Agências do Trabalhador.

“É um estado em pleno desenvolvimento, com índices excelentes na área de educação, na atração de empresas e na produtividade. E hoje aqui também estamos homenageando personalidades dos mais variados segmentos que se destacaram nos últimos anos pela sua contribuição ao desenvolvimento do Paraná”, completou.

O presidente do Movimento Pró-Paraná, Marcos Domakoski, falou sobre a importância da homenagem. “É um reconhecimento a todas aquelas personalidades que, ao longo de décadas, dedicaram o seu trabalho, o seu incentivo e o seu apoio às boas causas do Estado do Paraná”, afirmou. Ele destacou que o Paraná vivencia hoje um momento notável em sua economia, no desenvolvimento social e na infraestrutura. “Isso se deve, em grande medida, ao trabalho desses grandes colaboradores do Paraná que, ao longo de décadas, atuaram pelo desenvolvimento do Estado, que hoje avança com um diálogo produtivo entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de uma sociedade unida e pacífica”, comentou.