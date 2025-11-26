Curitiba - Os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram por unanimidade nesta terça-feira (25/11) projeto que torna lei um reforço no combate a violência contra crianças e adolescentes no Paraná, de autoria da deputada Secretária Márcia Huçulak (PSD).

O texto do projeto de lei 577/25, que segue para sanção, prevê a criação da Semana Estadual de Capacitação em Diagnóstico e Tratamento das Violências contra Crianças e Adolescentes.

A medida visa a qualificar de maneira permanente profissionais de vários setores – como educação, saúde, assistência social, justiça, conselhos tutelares e segurança – a reconhecer sinais de agressão e dar os devidos encaminhamentos de proteção.

Márcia destaca que essa capacitação vai ajudar no reconhecimento de justificativas inverídicas muitas vezes apresentadas por agressores, que normalmente são os próprios pais ou responsáveis – como: a criança se machucou porque “caiu da cama” ou “escorregou no banho”.

Em caso de agressão, a causa alegada, no entanto, não condiz com o tipo de ferimento da vítima.