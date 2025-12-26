Curitiba e Paraná - Após meses de debates e ampla participação popular, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões para 2026. A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi votada em três sessões realizadas no dia 10 de dezembro e encaminhada para sanção do governador Ratinho Junior.

O valor representa um aumento de 4% em relação ao orçamento de 2025. O montante garante mais recursos para áreas essenciais como educação, saúde e segurança pública, além de consolidar o maior volume de investimentos da história do Estado.

Ao todo, R$ 7,1 bilhões serão destinados a obras e ações em todas as regiões do Paraná.

O Projeto de Lei nº 843/2025, relatado pelo deputado Evandro Araújo (PSD), incorporou 3.538 emendas parlamentares. Entre elas, propostas apresentadas por 84 municípios por meio do programa Orçamento de Todos, coordenado pela Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD).

A aprovação ocorreu na forma de substitutivo geral.

Saúde, previdência e educação

A Educação receberá R$ 16,6 bilhões, aumento de 4% em relação a 2025. A Previdência Social contará com R$ 15,7 bilhões (+4%) e a Saúde, com R$ 10 bilhões, crescimento de 7%. Juntas, essas áreas concentram mais da metade do orçamento estadual.

A Segurança Pública terá R$ 7 bilhões, mantendo o mesmo patamar do ano anterior. O Judiciário contará com R$ 5 bilhões, com aumento de 6%.

Na área de Transportes, o orçamento será de R$ 3,3 bilhões, crescimento de 49%, impulsionado por obras de mobilidade e infraestrutura viária. A Administração receberá R$ 1,4 bilhão (+21%) e a área Essencial à Justiça, R$ 2,5 bilhões (+8%).

O orçamento prevê ainda R$ 19 bilhões para pessoal ativo, R$ 14,2 bilhões para inativos e R$ 23,4 bilhões para custeio da máquina pública. Os investimentos e inversões financeiras somam R$ 7,3 bilhões.

Já o serviço da dívida receberá R$ 2,3 bilhões, a reserva de contingência R$ 1,8 bilhão e as empresas estatais terão orçamento de R$ 2,7 bilhões.

Participação popular

Durante a tramitação, foram apresentadas 3.538 emendas parlamentares. Destas, 2.011 foram emendas de despesa, totalizando R$ 107,9 milhões.

Também foram protocoladas emendas ao conteúdo programático, ao texto da lei, além de 120 emendas coletivas e 209 emendas populares, vindas de 84 municípios.