Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma iniciativa voltada a fortalecer o acolhimento emocional de pessoas em tratamento contra o câncer. A proposição foi votada na sessão plenária desta segunda-feira (9) e cria a Campanha de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos para pacientes com alopecia decorrente de terapias oncológicas.

O Projeto de Lei nº 265/2023, de autoria do deputado Tito Barichello (União), define que a mobilização será realizada anualmente na última semana de novembro, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado em 27 de novembro. A proposta busca ampliar o número de doações de mechas destinadas à confecção de perucas, recurso que exerce papel importante na preservação da autoestima de quem enfrenta a queda de cabelo provocada, especialmente, pela quimioterapia. O texto foi aprovado em segundo turno, com uma emenda supressiva.

A justificativa do projeto destaca a dimensão do desafio enfrentado no combate à doença. Proposto em 2023, o texto citou perspectiva do Instituto Nacional de Câncer (Inca) de 704 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025, com cerca de 70% concentrados nas regiões Sul e Sudeste, onde se observa maior incidência e impacto do tratamento na rotina dos pacientes. Segundo o deputado, esse cenário reforça a urgência de políticas públicas que, além do cuidado clínico, apoiem o bem-estar emocional dos diagnosticados.

O parlamentar ressalta que, embora muitas vezes tratada como uma questão estética, a perda dos fios carrega forte carga simbólica e emocional. Os efeitos colaterais visíveis, como a alopecia e o ressecamento da pele, tornam o diagnóstico mais evidente e influenciam diretamente a forma como o paciente se reconhece diante do espelho.