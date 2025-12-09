Curitiba e Paraná - Nesta segunda-feira (8), a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou o projeto de lei 574/2025, proposto pela deputada Cristina Silvestri (PP), que atualiza as placas de “proibido fumar” em todo o estado. A nova redação passa a incluir de forma explícita a proibição do uso de cigarros eletrônicos. O projeto agora segue para a sanção do governo.

A deputada Cristina Silvestri ressalta que a Anvisa já proíbe, desde 2009, a fabricação, comercialização e importação de dispositivos eletrônicos para fumar. Segundo ela, a iniciativa reforça a proteção à saúde pública, especialmente entre os jovens. “O uso de vaporizadores vem aumentando de forma preocupante. Precisamos modernizar a lei para deixar claro que esses dispositivos também são proibidos em ambientes coletivos”, afirmou.