Paraná - A Rota do Rosário agora faz parte, oficialmente, do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná. O reconhecimento foi garantido pela Lei Estadual nº 22.697/2025, sancionada pelo governador Ratinho Júnior, após aprovação na Assembleia Legislativa do Paraná. A iniciativa é fruto do Projeto de Lei 641/2025, dos deputados estaduais Marcio Pacheco (PP), Cobra Repórter (PSD) e Evandro Araújo (PSD). A nova lei também inclui o trajeto no Roteiro Turístico Oficial do Estado.

Criada em 2008, a Rota do Rosário nasceu do esforço conjunto de sacerdotes, bispos, empreendedores e peregrinos que, movidos pela fé, organizaram um percurso espiritual inspirado na estrutura de um rosário. Atualmente, o itinerário conecta 17 santuários em 14 municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, consolidando-se como um dos mais importantes roteiros de peregrinação do Sul do Brasil.

Com mais de 650 km de extensão, a rota recebe mais de um milhão de fiéis e turistas por ano, que percorrem o trajeto a pé, de bicicleta, a cavalo ou em excursões organizadas. Além da espiritualidade, o circuito impulsiona a economia local, fortalece o turismo regional e valoriza o patrimônio histórico e cultural das cidades envolvidas.

Para o deputado estadual Marcio Pacheco, a sanção da lei representa um marco que permitirá ampliar investimentos e fortalecer ainda mais o projeto.

“A Rota do Rosário já é um símbolo de fé e devoção no Paraná. Com o reconhecimento legal e sua inclusão no roteiro turístico oficial, estamos criando condições para expandir infraestrutura, preservação do patrimônio e qualificação das comunidades, gerando oportunidades e fortalecendo o turismo religioso”, afirma.

Segundo o IBGE, o Paraná possui um dos maiores percentuais de católicos do país, com 76,6% da população. O Norte Pioneiro, em especial, é considerado um dos principais polos de tradições católicas no Brasil. Já a Embratur aponta que o turismo religioso é a segunda maior motivação de viagens domésticas, ficando atrás apenas o turismo de lazer.

Com a lei sancionada, a Rota do Rosário se consolida como um dos maiores corredores de turismo religioso do país, transformando fé em desenvolvimento social, cultural e econômico para o Paraná.

Municípios integrantes da Rota do Rosário

Andirá – Arapoti – Bandeirantes – Ibaiti – Jaguariaíva – Jacarezinho – Joaquim Távora – Nova Fátima – Piraí do Sul – Ribeirão Claro – Ribeirão do Pinhal – Santo Antônio da Platina – Siqueira Campos – Tomazina

Santuários integrantes da Rota do Rosário

• Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Brotas – Piraí do Sul

• Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria – Jaguariaíva

• Santuário Diocesano Igrejinha São João Batista – Arapoti

• Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir – Tomazina

• Santuário Eucarístico Diocesano do Sagrado Coração de Jesus – Ibaiti