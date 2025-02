Agenda da Assembleia terá apresentação de balanço das contas do Estado

Curitiba - Dados sobre as receitas, despesas e resultados contábeis do Estado serão apresentados na Assembleia Legislativa do Paraná. O secretário de Estado da Fazenda (Sefa), Norberto Ortigara, fará, na próxima segunda-feira (24), a apresentação do balanço financeiro do Paraná referentes ao 3º quadrimestre de 2024.

A audiência pública, marcada para as 14h30, integra a agenda do Poder Legislativo na próxima semana, que também inclui sessões plenárias, audiências públicas, sessões solenes e reuniões de comissões. A apresentação do relatório está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), que exige a demonstração e avaliação periódica do cumprimento das metas fiscais.

O documento aponta que as receitas correntes cresceram 5,5% em termos reais no período, impulsionadas pelo ICMS (+12,1% real). As despesas totais cresceram 9,7% (4,6% real), impulsionadas principalmente pelas Despesas Correntes (+8,0% real), com destaque para Pessoal e Encargos Sociais (+6,0% real) e Outras Despesas (+12,2% real). A expectativa é que o PIB paranaense cresça 3,2% em 2025.

Regularização imobiliária

Também na segunda-feira, às 10 horas, será assinado o Termo de Cooperação entre a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg), a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SEIC) e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com o objetivo de agilizar a regularização imobiliária dos terrenos do Programa Barracões Industriais do Paraná. A iniciativa visa reduzir a burocracia e implementar ações integradas nesse sentido. A proposta é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), e da primeira-secretária, deputada Maria Victoria (PP).

Um convênio semelhante foi assinado em novembro de 2024 para fomentar a regularização imobiliária de todas as unidades escolares da rede estadual do Paraná.

Liberdade de Expressão

O deputado Tito Barichello (União) é o proponente da audiência pública “Ciclo de Debates sobre Liberdade de Expressão”, que também ocorrerá na segunda-feira, às 18h30, no Plenarinho. O debate contará com a presença de representantes da sociedade civil, do poder público e de especialistas na área, com o objetivo de discutir os desafios e os limites da liberdade de expressão no Brasil. No mesmo evento, está prevista a Cerimônia de Posse da Diretoria da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil.

Casa Militar

Uma sessão solene será realizada para homenagear o aniversário da Casa Militar, que completa 97 anos no dia 29 de fevereiro. Ao longo desse período, a instituição tem prestado um serviço essencial para garantir o exercício dos poderes constituídos, especialmente na proteção da chefia do Poder Executivo do Paraná. A iniciativa é do deputado Soldado Adriano José (PP) e está marcada para terça-feira (25), às 13h30, no Plenário.

Sessão plenária

Após a apresentação dos dados da Sefa, na segunda-feira, os parlamentares participarão de uma sessão plenária extraordinária, com nove itens em pauta.

Será votado, em segundo turno, o substitutivo geral ao projeto de lei 790/2024, do Poder Executivo, que trata do marco regulatório da Ilha do Mel. O foco é o desenvolvimento sustentável, o saneamento básico e o planejamento urbanístico. A proposta busca garantir os direitos das comunidades tradicionais, proteger o meio ambiente e melhorar a gestão da ilha, situada na Baía de Paranaguá.