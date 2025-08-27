Acordo garante convocação do “Careca do INSS” e livra irmão de Lula, por enquanto

Brasília - A CPMI do INSS aprovou ontem (26) um pacote de convocações e convites que atinge ex-ministros dos governos Lula, Dilma e Bolsonaro, além de ex-dirigentes da autarquia e supostos operadores de um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Mas, nos bastidores, o maior esforço do Planalto foi evitar que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, fosse chamado a depor.

Vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos), uma das entidades sob investigação, Frei Chico vinha sendo citado por opositores como possível alvo de convocação. O governo articulou um acordo para reduzir esse risco. Por hora, a convocação foi deixada de lado, contudo, não foi “100%” descartada pela oposição.

O entendimento foi costurado entre governistas e opositores, com aval do presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e do relator Alfredo Gaspar (União-AL). O plano de trabalho da comissão, aprovado por consenso, estabelece um recorte temporal a partir de 2015, no governo Dilma Rousseff, e prioriza a convocação apenas de presidentes das entidades investigadas — cargo que Frei Chico não ocupa.

“Enquanto não tivermos certeza de que houve participação, não faremos convocações, especialmente no âmbito político”, disse Viana, sinalizando que não há previsão de ouvir o irmão do presidente sem provas concretas.

Convites e convocações

Em troca desse filtro, aliados do governo apoiaram a inclusão de ex-ministros e dirigentes do INSS na lista de depoentes. Foram convidados José Carlos Oliveira e Onyx Lorenzoni, que ocuparam cargos na gestão Bolsonaro, Carlos Lupi, que deixou a pasta da Previdência no governo Lula após o escândalo vir à tona, e Carlos Gabas, ministro no governo Dilma. Todos poderão ser convocados caso não aceitem o convite para depor.