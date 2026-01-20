Brasil - O TJPR homologou um acordo que encerra um dos maiores conflitos fundiários do Paraná. A solução regulariza mais de 54 mil hectares em cinco municípios do estado. Cerca de 3.200 famílias, beneficiando aproximadamente 10 mil pessoas, serão atendidas. O acordo foi construído após mais de três anos de mediações conduzido pelo TJPR e do TRF-4.

Pesquisa na rua

Uma pesquisa registrada no TSE analisa a disputa pelo Governo do Paraná e pelo Senado em 2026. O levantamento, do Instituto Paraná Pesquisas (PR-08451/2026), começou no sábado (17). A divulgação dos resultados está prevista para o dia 23. O questionário inclui Álvaro Dias (MDB) como possível candidato ao governo. Também testa nomes da base de Ratinho Júnior e cenários de segundo turno. A pesquisa avalia ainda os governos estadual e federal.

Disputa Senado

A ministra Gleisi Hoffmann deve disputar o Senado em 2026 a pedido direto do presidente Lula. A orientação levou à mudança de planos, afastando a possibilidade de reeleição à Câmara. Ênio Verri permanecerá na presidência da Itaipu Binacional. A decisão reflete a preocupação do Planalto com a composição do Senado a partir de 2027. Zeca Dirceu deve recuar da disputa e buscar a reeleição como deputado federal.

Olho Vivo

O programa Olho Vivo para o Interior do Paraná já soma 490 câmeras instaladas em janeiro. O governo pretende concluir a instalação das 1,5 mil câmeras até o fim do primeiro trimestre. Curitiba, RMC e Litoral concentram a maior parte dos equipamentos em funcionamento. Ao todo, 16 municípios recebem o sistema de monitoramento inteligente. Segundo a Secretaria de Segurança, as câmeras ampliam a prevenção, a resposta policial e as investigações.