Brasil - O TJPR homologou um acordo que encerra um dos maiores conflitos fundiários do Paraná. A solução regulariza mais de 54 mil hectares em cinco municípios do estado. Cerca de 3.200 famílias, beneficiando aproximadamente 10 mil pessoas, serão atendidas. O acordo foi construído após mais de três anos de mediações conduzido pelo TJPR e do TRF-4.
Pesquisa na rua
Uma pesquisa registrada no TSE analisa a disputa pelo Governo do Paraná e pelo Senado em 2026. O levantamento, do Instituto Paraná Pesquisas (PR-08451/2026), começou no sábado (17). A divulgação dos resultados está prevista para o dia 23. O questionário inclui Álvaro Dias (MDB) como possível candidato ao governo. Também testa nomes da base de Ratinho Júnior e cenários de segundo turno. A pesquisa avalia ainda os governos estadual e federal.
Disputa Senado
A ministra Gleisi Hoffmann deve disputar o Senado em 2026 a pedido direto do presidente Lula. A orientação levou à mudança de planos, afastando a possibilidade de reeleição à Câmara. Ênio Verri permanecerá na presidência da Itaipu Binacional. A decisão reflete a preocupação do Planalto com a composição do Senado a partir de 2027. Zeca Dirceu deve recuar da disputa e buscar a reeleição como deputado federal.
Olho Vivo
O programa Olho Vivo para o Interior do Paraná já soma 490 câmeras instaladas em janeiro. O governo pretende concluir a instalação das 1,5 mil câmeras até o fim do primeiro trimestre. Curitiba, RMC e Litoral concentram a maior parte dos equipamentos em funcionamento. Ao todo, 16 municípios recebem o sistema de monitoramento inteligente. Segundo a Secretaria de Segurança, as câmeras ampliam a prevenção, a resposta policial e as investigações.
População de rua
Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná propõe levantamento inédito sobre pessoas em situação de rua no Paraná. A proposta cria o Censo Estadual para mapear perfil socioeconômico, étnico e cultural dessa população. Os dados vão subsidiar políticas públicas em áreas como saúde, educação e assistência social. O censo deverá ser realizado a cada quatro anos, com apoio de universidades e entidades parceiras.
Avaliação TCE-PR
O TCE-PR consolidou, em 2025, a avaliação de políticas públicas nas contas de prefeituras e câmaras municipais. O Progov passou a analisar oito áreas nas prestações de contas dos prefeitos, com a inclusão de gestão ambiental e aquisições. A metodologia também foi estendida ao Legislativo municipal, com a criação do Prolegis. As avaliações integram os pareceres prévios enviados às câmaras. As prestações de contas devem ser entregues até 31 de março.
Banco Master
O Fundo Garantidor de Crédito iniciou ontem (19) a devolução de valores a clientes dos bancos Master, Master de Investimento e Letsbank. O pagamento ocorre após a liquidação extrajudicial das instituições, oficializada em novembro de 2025. Até agora, 377 mil clientes concluíram o pedido de restituição. O montante estimado chega a R$ 40,6 bilhões. A cobertura é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, incluindo rendimentos.
Cursos punidos
Mais de 100 cursos de Medicina receberam notas insatisfatórias no Enamed. As graduações avaliadas com conceitos 1 e 2 sofrerão restrições no Fies e suspensão de vagas. Os dados foram divulgados pelo Inep na segunda-feira (19), em Brasília. Ao todo, 351 cursos foram avaliados em todo o país. Cerca de 30% ficaram abaixo do nível considerado satisfatório.