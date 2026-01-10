Acordo europeu marca “nova fase” do Mercosul

Brasília – O longo e sinuoso caminho para o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ganhou contornos definitivos neste início de 2026, mas não sem simbolismos políticos. O governo brasileiro confirmou, por meio de nota conjunta do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o avanço das etapas que permitirão a assinatura do tratado após a decisão do Conselho da EU (União Europeia).

A manifestação ocorreu poucos dias depois do esvaziamento da cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu, no final de 2025 — encontro marcado por ausências, adiamentos e tensões internas, que havia reforçado a percepção de que o bloco sul-americano perdia tração no cenário internacional.

O acordo — negociado intermitentemente por mais de 26 anos — prevê a convergência de dois blocos que, juntos, somam cerca de 720 milhões de consumidores e um PIB estimado em US$ 22 trilhões, configurando uma das maiores zonas de livre comércio do planeta. Para o governo brasileiro, a aprovação europeia representa um gesto político robusto e recoloca o Mercosul no radar global após sucessivas frustrações diplomáticas ao longo de 2025.

Momento sensível

A UE ainda precisará cumprir etapas sensíveis. Embora o sinal verde no Conselho represente avanço decisivo, o pacto passará pelo crivo do Parlamento Europeu, onde setores ambientalistas e agrícolas já indicaram disposição para contestar os termos, especialmente no que toca à concorrência de commodities sul-americanas e aos impactos sobre a agenda de descarbonização. Críticas similares foram responsáveis por engavetar tentativas anteriores de assinatura.

Mesmo com resistências, o texto foi liberado para assinatura formal após uma coalizão de países europeus — liderada por Alemanha, Espanha e Itália — defender flexibilizações e salvaguardas ao agronegócio europeu. A França, a Irlanda e a Hungria se opuseram ao pacto, enquanto a Bélgica se absteve. Negociações paralelas amarraram um acordo político para permitir que a UE responda rapidamente a possíveis “perturbações de mercado” caso setores sensíveis sejam pressionados pelo aumento de importações oriundas do Mercosul.

“Alívio”

A leitura em Brasília é de que a diplomacia europeia optou por destravar o processo para evitar desgaste adicional às vésperas das eleições continentais de 2026. O anúncio, por sua vez, ajuda o Mercosul a dissipar a imagem de isolamento que pairou sobre o bloco desde a cúpula de Foz do Iguaçu — marcada pela ausência de chefes de Estado e pela sensação de que os países sul-americanos sentiam dificuldade em alinhar prioridades comerciais.