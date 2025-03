Ações judiciais das eleições de Cascavel agora serão analisadas em Curitiba

Cascavel - A eleição municipal de 2024 em Cascavel foi encerrada oficialmente no pleito eleitoral do dia 6 outubro de 2024, com Renato Silva (PL) sendo eleito prefeito de Cascavel com 95.168 votos, e a escola dos 21 vereadores. No entanto, as controvérsias em torno dos resultados não se encerraram naquele dia, isso porque, os grupos políticos derrotados foram à Justiça questionar alguns pontos que poderiam mudar o cenário. Embora nenhuma sentença tenha sido provida no Fórum de Cascavel, os questionamentos “subiram” para Curitiba, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que analisa as ações.

Foto: Assessoria

Antes mesmo do dia 6 de outubro, a coligação “Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo” que teve como candidato à prefeitura de Cascavel, Marcio Pacheco (PP), moveu uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) contra as candidaturas de Renato Silva e Henrique Mecabô, por suposta prática de abuso de poder político e religioso em um evento promovido pela Igreja Assembleia de Deus de Cascavel. A acusação aponta que, por meio da influência do pastor Clemersom Silva, da Assembleia de Deus, fiéis teriam sido coagidos a apoiar Renato Silva e seu vice, Henrique Mecabô.