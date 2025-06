ACIC reitera compromissos com Desenvolvimento Local, diz Blazius

Ao encerrar seu mandato, Siro Canabarro compartilhou uma reflexão emocionada sobre a trajetória vivida na presidência da entidade. Disse que a experiência foi uma honra e uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Ressaltou o papel da Acic como ícone do associativismo, movida pelo trabalho coletivo, pelo planejamento e pelo compromisso com os empresários , mesmo diante dos desafios de empreender no Brasil. Agradeceu a todos que colaboraram com a gestão e prestou uma homenagem ao amigo Sandro Dal Bosco, diretor da Acic falecido durante o mandato.

A cerimônia marcou o encerramento da gestão de Siro Canabarro e o início de um novo ciclo na entidade. Blazius destacou que a Acic continuará uma ponte entre os desafios e as soluções, atuando com escuta ativa, gestão transparente e foco em inovação, valorizando núcleos, jovens, mulheres e líderes com novas visões. “A Acic precisa ser cada vez mais estratégica, relevante e preparada para servir seus associados com eficiência e coragem”, reforçou o novo presidente.

Cascavel e Paraná - A Acic reafirma seu compromisso com os grandes anseios da comunidade. Cascavel avançou muito ao longo dos anos, mas ainda temos muito a conquistar. A declaração sintetiza o discurso do novo presidente Márcio Blazius, empossado na noite de sexta-feira 30, como novo presidente da Acic. A cerimônia, no Tuiuti, reuniu cerca de 700 pessoas entre autoridades, líderes das mais diversas entidades e empresários de toda a região.

O secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior e destacou que a cerimônia representava mais do que uma posse. “Estamos aqui para renovar compromissos com uma cidade que cresce desafiando crises. O Paraná lidera o crescimento econômico do País, é referência em geração de empregos e no PIB do agro. O governador já autorizou o novo centro de eventos. Os sonhos da Acic são os sonhos da nossa comunidade”, pontuou Paranhos.

O deputado estadual Gugu Bueno definiu a noite como um momento para celebrar a história da Acic e a força do associativismo. “Não há como contar a história de Cascavel sem contar a história da Acic. Vivemos um grande momento com as transformações promovidas pelo governador Ratinho Junior e com a gestão do Paranhos à frente da Secretaria do Turismo. Isso nos dá tranquilidade para sonhar”, declarou, lembrando da obra do contorno viário da cidade, orçada em R$ 1 bilhão, e do compromisso do governo em executar o empreendimento.

O presidente da Faciap, Flavio Furlan, afirmou, por sua vez, que podemos fazer a diferença enquanto Ace, visando ao bem comum e ao progresso coletivo. Todos os oradores parabenizaram a gestão de Siro e desejaram sucesso a Marcio Blazius. O novo vice da Acic é Antonio Ruyz. Além dos diretores, conselheiros fiscais e deliberativos e membros do corpo jurídico também foram empossados.

Autoridades

Participaram da posse festiva os deputados estaduais Márcio Pacheco e Fabio Oliveira, o deputado federal Nelsinho Padovani, o presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Almeida, o presidente da Caciopar, Reni Fernande, e o presidente do Sescap-PR, Michel Lopes. O Sebrae foi representado pelo diretor estadual José Gava Neto.

Fonte: Assessoria