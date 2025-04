Abril Verde alerta para riscos de acidentes de trabalho no Paraná

Paraná - O Abril Verde, instituído pela Lei Estadual 20.571/21, tem como objetivo alertar a população paranaense sobre os riscos de acidentes de trabalho e conscientizar sobre os direitos relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho. Criado pelo deputado Ademar Traiano (PSD), a iniciativa surgiu a partir de uma solicitação do Ministério Público do Trabalho, ciente dos altos índices de acidentes nas empresas do estado.

Lei

A lei determina a divulgação dos direitos dos trabalhadores em relação à Segurança e Medicina do Trabalho, conforme previsto em legislações como a CLT e a Lei Orgânica da Saúde.

De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desde 2012, o Brasil registrou mais de 8,1 milhões de acidentes de trabalho, com mais de 33 mil mortes, números que refletem apenas trabalhadores com carteira assinada.