Cascavel e Paraná - A pouco menos de um ano das eleições de 2026, o cenário político em Cascavel ainda é marcado por forte indefinição do eleitorado, especialmente nas escolhas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Jornal O Paraná, em parceria com o Instituto SDS, entre os dias 4 e 7 de novembro de 2025, com 850 entrevistas presenciais em diferentes regiões da cidade. O levantamento tem margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Apesar de alguns nomes já começarem a aparecer com destaque nas intenções de voto, a pesquisa evidencia um quadro de apatia e indefinição entre os cascavelenses. Segundo o levantamento, 75,3% dos eleitores ainda não têm candidato a deputado estadual, e o índice é ainda maior quando se trata da disputa por uma vaga na Câmara Federal: 82,7% afirmam não ter escolhido nome para deputado federal.

O estudo também mapeou as preferências em todos os níveis — de presidente a governador, incluindo Senado e deputados —, mas o dado mais expressivo é o alto percentual de indecisos.

Deputado estadual

Na sondagem espontânea para Assembleia Legislativa, o deputado estadual Batatinha aparece como o mais lembrado pelos cascavelenses, com 4,11% das intenções, seguido pelo também deputado Marcio Pacheco que somou 3,41%. Na sequência vem Gugu Bueno (1,76%), Adelino Ribeiro (1,52%), Edgar Bueno (1,52%), Henrique Mecabô (1,41%), Rômulo Quintino (1,29%), Professor Lemos (1,17%), Coronel Lee (0,70%) e Policial Madril (0,59%).

Outros nomes citados de forma pontual incluem o presidente da Câmara Tiago Almeida, Paulo Porto, Celso Dal Molin, Alécio Espínola, Suco, André Bueno, Jorge Bocasanta, Olavo Santos, Berté, Mazzuti, Carlos Xavier, Serginho Ribeiro — todos com menos de 0,5%.

Deputado federal

No levantamento para deputado federal, Marcio Pacheco aparece a frente, com 2,47%, seguido pelo ex-deputado federal Frangão (1,76%), Giacobo (1,41%), Ratinho Junior (1,30%), Batatinha (1,17%) e Nelsinho Padovani (1,17%).

Outros nomes, como Deltan Dallagnol (0,95%), Edgar Bueno, Gleisi Hoffmann, Sargento Fahur, Sérgio Souza, Francischini, Mecabô, Roman, Coronel Lee, Jairo Eduardo, Madril, Serginho aparecem com índices inferiores a 1%.

Governador do Paraná

Para o cargo de governador do Paraná, o levantamento mostra que em Cascavel Sérgio Moro aparece à frente, com 34,1% das intenções de voto. Em seguida vêm Álvaro Dias (18,9%), Beto Richa (15,9%), Alexandre Curi (6,47%), além de Rafael Greca e Guto Silva em patamares menores, com 4,12% e 3,53%, respectivamente. A soma de indecisos e brancos se aproxima de 20%, o que confirma um cenário ainda sem definição de candidaturas competitivas no oeste do Estado.

Senado Federal

Na simulação para senador, o governador Ratinho Junior aparece isolado na liderança, com 48,12% das intenções. Logo atrás, Álvaro Dias soma 16,59%, seguido por Cristina Graeml (6,12%) e Paulo Martins (5,88%). Zeca Dirceu e Filipe Barros somaram 3,06% e 2%, respectivamente. Brancos e indecisos chegam a quase 18% do total.

Presidência da República

A pesquisa testou diferentes cenários, todos de segundo turno, listando candidatos à Presidência, o que gerou variações expressivas nos resultados.