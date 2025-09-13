A condenação de Bolsonaro: O veredito que divide o Brasil

O cenário político brasileiro foi chacoalhado pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma decisão histórica que, longe de pacificar, aprofunda as já acirradas divisões no país. Em um julgamento “quase relâmpago”, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, acusado de tentativa de golpe de Estado e conspiração para assassinato, com o objetivo de se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022.

Contudo, o que se seguiu à proclamação do veredito levantou uma série de questionamentos, principalmente em virtude do voto divergente do ministro Luiz Fux, que expôs fragilidades e contrariedades processuais.

Exagero e Injustiça?

A condenação de Jair Bolsonaro, com uma pena de 27 anos e 3 meses, destaca-se não apenas por ser a primeira de um ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe, mas também por sua severidade, que já é alvo de intensa crítica por juristas e aliados. A título de comparação, essa pena é equiparada ou até superior à de criminosos notórios por atos de extrema violência. Elias Maluco, um dos chefes do Comando Vermelho, recebeu 28 anos pela brutal tortura e assassinato do jornalista Tim Lopes. Outros casos chocantes, como o de Pimenta Neves (19 anos e 2 meses por homicídio triplamente qualificado), Elize Matsunaga (16 anos e 3 meses por homicídio qualificado e ocultação de cadáver), Celsinho da Vila Vintém (18 anos por tráfico) e o Goleiro Bruno (20 anos e 9 meses por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver), resultaram em sentenças menores.

Para a direita e uma parcela considerável da população (42% dos brasileiros, segundo a Eurasia Group), essa condenação não é vista como justa, mas sim como uma perseguição política. Governadores como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema publicamente criticaram a decisão, com Tarcísio afirmando que Bolsonaro foi “julgado e condenado muito antes de tudo isso começar”. O próprio governo de Donald Trump nos Estados Unidos condenou a decisão, enquanto os filhos de Bolsonaro, Eduardo e Flávio, falaram em “fim da democracia” no Brasil.

Esses questionamentos ganham ainda mais peso à luz do voto do ministro Luiz Fux, que apontou “violações processuais e cerceamento ao direito à defesa”, além de levantar a “incompetência absoluta” do STF para julgar o caso da “trama golpista”. A defesa de Bolsonaro, por sua vez, alega ausência de provas e cerceamento de defesa, argumentando que a “minuta do golpe” é apócrifa e nunca foi formalizada.

Oposição se articula com foco em 2026

Diante do cenário adverso, a oposição, liderada por figuras como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o PL, intensificou a articulação em torno de um projeto de anistia. O projeto ganhou força no Congresso após a condenação, representando uma esperança de indulto não apenas para Bolsonaro, mas também para outros investigados e condenados nos atos de 8 de janeiro.

A proposta de anistia, cuja minuta foi divulgada pelo PL, é ampla e visa incluir Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, envolvidos nos atos de 8 de janeiro e alvos de inquéritos sobre fake news e milícias digitais. Mais ambiciosamente, o texto buscaria reverter a inelegibilidade do ex-presidente, permitindo que ele dispute as eleições presidenciais de 2026. A articulação envolve líderes do Centrão, interessados nos votos de Bolsonaro e em outras pautas, como a PEC da Blindagem. Bolsonaristas manifestaram confiança, afirmando que “na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia”.

Para facilitar a aprovação, a oposição considera a possibilidade de limitar a anistia, excluindo os responsáveis por depredações e danos ao patrimônio público. O deputado Luciano Zucco (PL-RS) enfatiza que “tem que punir dano ao patrimônio. O resto é narrativa”. Essa é uma tese central da direita: a de que não houve um “golpe” efetivo, já que não houve apoio das Forças Armadas e nenhum comandante foi denunciado.