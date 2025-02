8 de Janeiro: Suplente de vereador, Léo Bolsonaro pode se tornar réu no STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, votou por tornar réu o terceiro suplente de vereador de Cascavel, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio ou Léo Bolsonaro, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele foi acusado de cinco crimes: tentativa de golpe de Estado; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; associação criminosa; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; deterioração de patrimônio tombado da União.



O recebimento da denúncia é julgado pela Primeira Turma do Supremo em ambiente virtual, no qual os ministros enviam os votos remotamente. A sessão de julgamento começou às 11h de sexta-feira e segue até as 23h59 da próxima sexta (28). Relator, Moraes foi o único a votar até o fechamento desta edição.



Na denúncia, a PGR apontou para publicações em redes sociais pelo próprio Léo Índio em meio aos acontecimentos do 8 de janeiro. Numa delas, ele parece estar junto com outros apoiadores de Bolsonaro, na parte de cima do Congresso Nacional, onde ficam as cúpulas símbolo do edifício. O local pode ser acessado do nível da rua e foi invadido por centenas de pessoas na ocasião.

Defesa questiona



Em conversa com a reportagem do jornal O Paraná, a advogada de Léo Bolsonaro, Clarice Pereira, alega que as imputações carecem de elementos probatórios mínimos e que o STF não detém competência para julgá-lo, já que ele não possui foro privilegiado e é cidadão comum.