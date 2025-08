2º semestre na Alep será marcado pela tramitação da LOA 2026 e dos códigos de Ética e do Empreendedor

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná retomou as sessões plenárias após o recesso parlamentar, e a expectativa para o segundo semestre é a tramitação do Código do Empreendedor Paranaense, do novo Código de Ética do Parlamento estadual e da Lei Orçamentária Anual (LOA). O planejamento foi detalhado durante coletiva, na tarde desta segunda-feira (4), pelo presidente da Casa de Leis, deputado Alexandre Curi (PSD), que também avaliou os trabalhos do ano.

“Avaliação muito positiva do primeiro semestre, com 71 sessões realizadas, 263 leis aprovadas, leis importantes como a criação de uma Câmara Especializada para julgamento de casos de violência doméstica. O Programa Recomeço, aprovado por esta Casa, para o pagamento de um salário mínimo para mulheres vítimas de violência. Também o Marco Regulatório da Ilha do Mel, a reestruturação de carreiras da Polícia Penal e o avanço da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)”, citou Curi.

O chefe do Poder Legislativo também indicou a intenção de votar o novo Código de Ética nos próximos 30 dias.

“Conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ademar Traiano (PSD), para colocar esse projeto em pauta, para depois seguir ao Plenário, sem nenhum pedido de regime de urgência, para que os deputados possam, com muita tranquilidade, apresentar emendas e debatermos uma a uma. O objetivo é aprovar até o final de agosto esse novo Código, que trará segurança jurídica e regras claras para o nosso Conselho”, explicou.

Outra pauta neste segundo semestre é o Código do Empreendedor Paranaense, que reunirá a legislação estadual com impacto sobre as atividades econômicas do Estado. Uma comissão será responsável por analisar mais de 21 mil leis estaduais atualmente em vigor e que afetam o cotidiano das empresas. “Queremos desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender no Paraná”, acrescentou o presidente.

Curi ainda adiantou a tramitação da reposição salarial dos servidores do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público, no valor da inflação (em torno de 5,3%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo), e retroativa a maio. O índice será o mesmo adotado pela Assembleia. Não houve indicativo em relação à chegada de mensagem do Governo sobre o tema.

Sessão plenária

A primeira votação pós-recesso teve como destaque a aprovação de propostas voltadas à saúde dos paranaenses. O projeto de lei 639/2024 avançou em segundo turno na sessão plenária e trata da conscientização e medidas de prevenção às doenças cardiovasculares. A proposta visa alertar a sociedade, bem como proporcionar aos pacientes uma recuperação eficiente, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os riscos de futuros eventos. O texto é do deputado Hussein Bakri (PSD).