2026: Projeto pessoal de Paranhos pode ser “água no chopp” de novatos e veteranos

Paraná - Em Cascavel, enquanto o tabuleiro político se reorganiza para as eleições de 2026, o retorno do nome Leonaldo Paranhos pode ser um ingrediente amargo nas chances dos novos candidatos ao legislativo estadual e até mesmo dos veteranos. Já não se trata apenas do ex-prefeito que transitou pelo Legislativo, o fato é que, se o boato de sua candidatura à Assembleia Legislativa do Paraná se confirmar, seu peso eleitoral poderá desmobilizar o entusiasmo de quem ainda sonha com uma das 54 cadeiras da Alep.

O histórico eleitoral de Paranhos é extenso, em 2010, quanto disputou pela primeira vez uma vaga ao Poder Legislativo do Paraná, Paranhos somou 27.263 votos. Quatro anos depois, em 2014, foi reeleito, reafirmando a posição com 69.684 votos. Inclusive, essa foi à última vez que Paranhos disputou uma vaga na Assembleia.

Prefeitura de Cascavel

Desde então, foram duas eleições para a Prefeitura de Cascavel. Na primeira, venceu com 86.099 votos contra 56.260 do principal concorrente, Marcio Pacheco, num universo de 168.273 votos válidos no município. Em 2020 Paranhos foi reeleito com 112.181 votos.

No pleito de 2024 não foi diferente, Paranhos não foi candidato, mas deu apoio à candidatura do eleito Renato Silva, que somou 95.168 votos, em um total de 168.699 votos válidos. O nome Paranhos foi inegável no pleito de 2024, qualquer cientista ou comentarista político sabe que foi o peso do ex-prefeito que fez a diferença na eleição municipal.

Em outras palavras, enquanto outros nomes se debatem para conquistar espaço, Paranhos estabelece um padrão que dificilmente será ignorado nas próximas eleições.