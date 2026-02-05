Brasil - Os trackings mais recentes nas mãos do PT e do PL explicam a calmaria de Valdemar da Costa Neto, chefão do partido bolsonarista, e a inquietude dos petistas no Congresso e Palácio: O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cresceu estupendamente nas últimas semanas e aparece quase empatado com o presidente Lula da Silva (PT) nas intenções de votos para a Presidência. Foram estes trackings também, mostrados por Jair Bolsonaro a Tarcísio de Freitas (Rep), que motivaram o governador a tentar a reeleição – como ele sempre repetiu como seu projeto político. A Paraná Pesquisas de semana passada e a Meio/Ideia de ontem já confirmaram o salto do filho 01 do ex-presidente. Os palacianos e o staff do PL esperam com ansiedade duas próximas pesquisas nacionais que podem confirmar esses trackings de “consumo” interno dos caciques.

Gasol no tanque

Com a confirmação de que é investigado pelo STJ, os opositores do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), cravam que o camburão da Polícia Federal vai visitá-lo antes da campanha – para uma busca ou até prisão. Citam que o governador é a eminência parda do escândalo do BRB com Master. Enquanto isso, Ibaneis segura entrega de obras viárias para abril (quando sai ao Senado) e lasca o trânsito em alguns bairros.

Suprema balela

A pressão sobre o ministro Dias Toffoli, do STF, que segurou na Corte o inquérito da PF sobre Daniel Vorcaro, tem seus motivos. Ministros e até o presidente Lula, que sabem dos bastidores, sugerem a Toffoli enviar o processo para a Justiça comum. Pelo simples fato: só há minuta de venda de terras no Nordeste oferecida por um parlamentar. Nada mais. Ou há outras razões não reveladas pelo togado…?

E então, Delegada?

Carece de explicações a informação da Polícia Civil de Salvador de que não há investigação contra a delegada Priscila Lued. A reportagem teve ciência de apuração na Corregedoria sobre os fatos ainda sem conclusão. E o parecer do MP sobre a suspeita de conduta parcial dela contra o empresário Lucas Abud indica que a delegada deve, sim, tomar a iniciativa de se explicar à chefia. Veja mais no site da Coluna.