Vídeos mostram momento em que Peugeot pega fogo; Vítima morreu carbonizada

Cascavel - Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um Peugeot pegou fogo na tarde desta terça-feira (9) no Jardim Sanga Funda, na região do Bairro Interlagos, em Cascavel. Uma pessoa que estava dentro do carro morreu carbonizada. Veja os vídeos abaixo:

Em outra imagem é possível ver que as chamas se iniciam dentro do automóvel, que trafegava pela Rua Leonardo da Vinci. O carro segue lentamente e para do outro lado da rua, local onde foi completamente consumido pelo incêndio.

Conforme o subtenente Alcir Lasta, do Corpo de Bombeiros, a vítima seria um homem, mas ainda não é possível identificá-lo ou até mesmo estimar a idade, por conta do estado em que se encontra.