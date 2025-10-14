Veja o vídeo! Ladrão invade loja e quebra vidro em plena luz do dia em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta terça-feira (14), um comércio localizado na Rua Olindo Periolo, no Bairro Pacaembu, em Cascavel, foi alvo de um arrombamento. Imagens das câmeras de segurança mostram um indivíduo chegando ao local em uma motocicleta, estacionando próximo ao comércio e se dirigindo à entrada. Veja o vídeo abaixo:

Em seguida, ele quebra o vidro, entra rapidamente no estabelecimento e foge em poucos segundos, retornando à motocicleta e se evadindo em direção ao Bairro Cascavel Velho. Foi levado o dinheiro que estava no caixa.