Veja o vídeo: Helicóptero do BPMOA auxilia na detenção de contrabandistas em fuga na BR-277 em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (10), a aeronave Falcão 12 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) localizou um veículo carregado com celulares contrabandeados em Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

A equipe havia recebido informações de que o automóvel trafegava pela BR-277 em direção ao município. Durante o patrulhamento aéreo, o veículo foi avistado já no perímetro urbano e, em seguida, a abordagem foi realizada com o apoio da equipe CPU do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM).