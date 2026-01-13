Cascavel - A Guarda Municipal localizou na tarde desta terça-feira (13) um veículo Volkswagen Polo, com registro de roubo.

O carro foi tomado em assalto na Rua Uruguai, na região central de Cascavel. Criminosos chegaram de moto, desceram armados e anunciaram o roubo. Um dos ladrões saiu com o veículo, e o outro de motocicleta.