Cascavel - A Guarda Municipal localizou na tarde desta terça-feira (13) um veículo Volkswagen Polo, com registro de roubo.
O carro foi tomado em assalto na Rua Uruguai, na região central de Cascavel. Criminosos chegaram de moto, desceram armados e anunciaram o roubo. Um dos ladrões saiu com o veículo, e o outro de motocicleta.
Durante patrulhamento, a GM localizou o carro abandonado no Bairro Morumbi, na Região Norte da cidade.
O automóvel foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e fica à disposição do proprietário. As buscas seguem para localizar os assaltantes. Denúncias dos suspeitos devem ser repassadas pelos telefones 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil e 153 da Guarda Municipal.