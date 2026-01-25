Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros no bairro Florais do Paraná, na Região Norte de Cascavel, após um Toyota Corolla capotar e colidir contra uma carreta estacionada. A ocorrência aconteceu no cruzamento da Rua Expresso Norte com a Rua Jacamina Triches, ponto que precisou ser interditado para garantir a segurança durante o atendimento e a organização do tráfego.

O motorista, de 26 anos, recebeu os primeiros socorros no local e apresentou contusão no quadril e escoriações leves na mão e na perna direita. Após a avaliação inicial das equipes de resgate, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília para reavaliação médica, com quadro considerado estável.