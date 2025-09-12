Urgente! Veículo enterrado em bunker em Icaraíma pode ser o mesmo usado pelos quatro desaparecidos

Paraná - A Polícia Militar Ambiental de Umuarama localizou na tarde desta sexta-feira (12), um veículo enterrado em um bunker improvisado na zona rural de Icaraíma, região Noroeste do Paraná. A descoberta mobilizou equipes da corporação, que se deslocaram até a área isolada para levantar informações e coletar evidências.
Até o momento, a polícia não confirmou a origem do automóvel, mas trabalha com a hipótese de que a situação possa estar relacionada a outros crimes ocorridos recentemente na região. Entre as linhas de investigação, está a possível conexão com o desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, ocorrido em agosto.
Na ocasião, os desaparecidos – três deles moradores no Estado de São Paulo – estiveram juntos em Icaraíma, no distrito de Vila Rica, para cobrar uma dívida e não mais retornaram. Familiares registraram boletins de ocorrência e as buscas envolveram diferentes forças de segurança, mas até hoje o paradeiro deles permanece um mistério. O caso gerou grande comoção no município e ainda é alvo de investigação da Polícia Civil.
