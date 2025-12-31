Última tarde do ano termina na delegacia para suspeito de furto em Cascavel

Cascavel - A Guarda Municipal de Cascavel atendeu, na tarde desta quarta-feira (31), uma ocorrência de tentativa de furto em um supermercado localizado no Bairro Floresta.
A equipe foi acionada via central e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito já detido por seguranças do estabelecimento.
De acordo com as informações repassadas, o homem tentou furtar um kit de shampoo e cremes, avaliado em R$ 171,97.
Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Foi necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a integridade da equipe e evitar risco de fuga.
Fonte: GMC