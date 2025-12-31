Última tarde do ano termina na delegacia para suspeito de furto em Cascavel

Cascavel - A Guarda Municipal de Cascavel atendeu, na tarde desta quarta-feira (31), uma ocorrência de tentativa de furto em um supermercado localizado no Bairro Floresta.

A equipe foi acionada via central e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito já detido por seguranças do estabelecimento.

De acordo com as informações repassadas, o homem tentou furtar um kit de shampoo e cremes, avaliado em R$ 171,97.