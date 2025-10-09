Cascavel e Paraná - Uma violenta troca de tiros entre a Polícia Militar e um grupo de criminosos resultou em dois mortos e dois feridos na noite desta quarta-feira (08/10), no Bairro Periolo, em Cascavel. O confronto ocorreu na Rua Europa, esquina com a Avenida das Américas, e mobilizou diversas equipes da PM.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após um assalto a um ônibus de linha na BR-369, em Corbélia. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção a Cascavel, sendo rapidamente localizados por agentes da inteligência da corporação.

Dois veículos utilizados pelos criminosos foram identificados nas proximidades do Bairro Morumbi. Ao tentarem abordar os suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros, iniciando uma perseguição que se espalhou por diferentes pontos da cidade.

No primeiro veículo, uma Fiat Fiorino, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um poste de iluminação. Ele foi socorrido em estado grave pelo Siate e encaminhado ao hospital. O passageiro conseguiu fugir a pé, mas foi capturado pouco depois em uma residência próxima.

Confronto no Ecopark e Atendimento às Vítimas

Já no segundo carro, os suspeitos abandonaram o veículo e tentaram escapar por uma área de mata próxima ao Ecopark, onde foram cercados pelas equipes policiais. Durante o confronto, dois criminosos morreram no local. Um policial foi baleado na perna e também precisou de atendimento médico, sendo levado ao hospital com ferimentos moderados.