Cascavel e Paraná - Uma violenta troca de tiros entre a Polícia Militar e um grupo de criminosos resultou em dois mortos e dois feridos na noite desta quarta-feira (08/10), no Bairro Periolo, em Cascavel. O confronto ocorreu na Rua Europa, esquina com a Avenida das Américas, e mobilizou diversas equipes da PM.
Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após um assalto a um ônibus de linha na BR-369, em Corbélia. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção a Cascavel, sendo rapidamente localizados por agentes da inteligência da corporação.
Dois veículos utilizados pelos criminosos foram identificados nas proximidades do Bairro Morumbi. Ao tentarem abordar os suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros, iniciando uma perseguição que se espalhou por diferentes pontos da cidade.
No primeiro veículo, uma Fiat Fiorino, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um poste de iluminação. Ele foi socorrido em estado grave pelo Siate e encaminhado ao hospital. O passageiro conseguiu fugir a pé, mas foi capturado pouco depois em uma residência próxima.
Confronto no Ecopark e Atendimento às Vítimas
Já no segundo carro, os suspeitos abandonaram o veículo e tentaram escapar por uma área de mata próxima ao Ecopark, onde foram cercados pelas equipes policiais. Durante o confronto, dois criminosos morreram no local. Um policial foi baleado na perna e também precisou de atendimento médico, sendo levado ao hospital com ferimentos moderados.
De acordo com o tenente Cícero Viana, do Corpo de Bombeiros, a gravidade da ocorrência exigiu a mobilização de um grande efetivo do Siate. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos, que até o final da noite ainda não haviam sido oficialmente identificados.
Investigação e Repercussão do Caso
Os coronéis Valmir Souza e Divonsin Santos, da Polícia Militar, ressaltaram que a ação foi uma resposta imediata à tentativa de fuga dos criminosos. A Delegacia de Homicídios de Cascavel assumiu a investigação do caso.
Moradores da região relataram momentos de pânico durante o tiroteio, que aconteceu em uma das áreas mais movimentadas do bairro. As investigações continuam.
Fonte: SOT